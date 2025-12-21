ABD, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine daha el koydu

ABD güçleri, Venezuela kıyıları açıklarındaki bir petrol tankerine daha düzenledikleri operasyonla el koydu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliği'nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine düzenlenen operasyonla el konulduğunu duyurdu.

Noem, "ABD, bölgedeki uyuşturucu terörizmini finanse etmek için kullanılan, yaptırım uygulanan petrolün yasa dışı hareketini takip etmeye devam edecektir. Sizi bulacağız ve durduracağız" ifadelerini kullandı.