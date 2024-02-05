ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Orta Doğu'daki İran destekli milislere yapılan hava saldırılarının sadece başlangıç olduğunu söyledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'nin Orta Doğu'daki İran destekli milislere yönelik hava saldırılarının sadece başlangıç olduğunu söyledi.

Jake Sullivan, Cuma gecesi Irak ve Suriye'deki 85 hedefe yapılan saldırıların, üç ABD askerinin öldürülmesine misilleme olarak tasarlandığını belirtirken, "Bu, tepkimizin son değil, başlangıçtır.Amerikan kuvvetlerine saldırıldığında, Amerikalılar öldürüldüğünde, tepki vereceğiz ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

NBC'de konuşan Sullivan, Yemen'deki ayrı ABD ve İngiltere hava saldırılarının ardından, İran topraklarına saldırıyı kesin bir dille reddetmeyi üç kez reddetti. Bu, ABD'nin şimdiye kadar kaçınmaya çalıştığı önemli bir tırmanma olacaktır.

Irak hükümetindeki İran'a yakın birçok üst düzey yetkili, Washington'ın bölgeyi "bir uçurumun kenarına" taşıdığını iddia ederek ülkelerindeki ABD birliklerinin varlığına son verilmesini talep etti. ABD'nin saldırıları, bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil bir oturumda tartışılacak. ABD diplomatları, saldırıların öz savunma amacıyla yapıldığını ve Irak'taki ABD birliklerinin Irak hükümetinin talebi üzerine bulunduğunu belirtecekler.