ABD'den İran'a 'süresiz' abluka ve 'eşi görülmemiş' ekonomik yaptırım sinyali

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik deniz ablukasının ABD Donanması tarafından "süresiz" sürdürülebileceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Washington'ın gelecek hafta İran'a karşı "daha önce görülmemiş ekonomik önlemler" açıklayacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Donanması'nın İran'a yönelik deniz ablukasını uzun süre devam ettirebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Hegseth, "ABD Donanması böyle bir ablukayı süresiz sürdürebilir. Gemileri şimdiye kadar yaptığımız gibi dönüşümlü olarak bölgeye gönderip çekeceğiz ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz" iafedelerini kullandı.

BESSENT: "DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ ÖNLEMLER UYGULAYACAĞIZ"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Newsmax televizyonuna verdiği röportajda Washington'ın İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya hazırlandığını söyledi. Bessent, "Gelecek hafta yapılacak yeni açıklamaları takip edin. Bir ülkenin ekonomik izolasyonu tarihinde daha önce görülmemiş önlemler uygulayacağız" dedi. Bessent, yeni adımların ekonomik izolasyonun yanı sıra İran limanlarına giriş ve çıkışları engellemeyi amaçlayan deniz ablukasının sürdürülmesini de kapsayacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, "Ekonomik Öfke" adı verilen baskı kampanyası kapsamında son aylarda İran'ın petrol ticareti, finans ağları, dijital varlık platformları ve silah tedarikinde rol oynadığını öne sürdüğü kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişletti. Bakanlık, deniz ablukasının İran'ın başlıca gelir kaynaklarını hedeflediğini belirtiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

İran, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması gibi şartları öne sürerken ABD, İran limanlarına yönelik ablukasını yeniden uygulamaya koydu.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (UAEA) göre savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü geçiyordu. Bu miktar küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor. Boğazdaki sevkiyatların kesintiye uğraması, IEA tarafından küresel petrol piyasası tarihindeki en büyük arz kesintisi olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: ANKA