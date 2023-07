ABD Kongresi'nde UFO oturumu, Demokratlarla Cumhuriyetçileri birleştirdi

"Oralarda bir yerde" bir gerçek varsa Amerikan Kongresi bilmek istiyor.

Temsilciler Meclisi dün, günlük hayatta UFO (Ne olduğu belirlenemeyen uçan cisim) diye anılan, resmi adıyla "Ne olduğu belirlenemeyen anormal olgular", kısa adıyla UAP'lar konusunda bir oturum yaparak bu konudaki iddiaları dinledi.

Bu oturum, bu tür esrarengiz cisimler görüldüğü konusunda uzun yıllardır dillendirilen iddiaların araştırılması gereği konusunda şimdiye kadarki en ciddi ve üst düzey adım oldu.

Cumhuriyetçi Tim Burchett oturumun başında, Kongre üyelerinin "küçük yeşil adamlar ya da uçan dairelerden söz etmeyeceğini, gerçeklere ulaşmaya çalışacağını" söylediyse de, tanıklıklar yer yer bilinmeyen olgulara kayıyordu.

Dünkü oturumda üç tanık iki saat boyunca fizik kurallarıyla açıklanamayacak cisimlerle karşılaşmalarını anlattılar, pilotların tanık oldukları olayları anlatmaya korktuğu, bu cisimlerde biyolojik parçalar bulunduğu ve bu konuyla ilgili bilgi sahibi olup da konuşmak isteyenlerin de tehditlerle susturulduğu iddialarını dile getirdiler.

Tümü de, normal olmayan bu olguların potansiyel bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Oturumda aslında ciddi bir sürpriz kanıt, ya da uzaylıların varlığını doğrulayacak bir bilgi sunulmadı fakat tanıkların Kongre'de büyük bir oturum açılarak dinlenmesi bile tek başına çok kayda değer bir durum. Temsilciler Meclisi üyeleri de tanıklar da ordudan UAP'lar konusunda daha şeffaf olunmasını talep etti.

Emekli deniz subayı David Fravor 2004 yılında, hareketlerini havacıların çözemediği, eliptik şekilli UAP ile karşılaşmasını anlattı. Bu hadiseye ait görüntüler 2017 yılında yayınlanmış ve iki yıl sonra Amerikan Donanması tarafından kamuoyu önünde doğrulanmıştı.

Fravor "Karşımızda bizim bugün kullandığımızla ya da bundan on yıl sonra kullanmamız muhtemel olanla hiç bir alakası olmayan çok daha üstün bir teknoloji vardı" dedi.

Tanıklardan Hava Kuvvetleri'nden eski istihbarat subayı David Grusch hükümet yetkililerinin bu konulardaki bilgileri gizlediğini ve konuşmak isteyen görevlileri de cezalandırdığını ima etti ama gizlilikle ilgili yasalar nedeniyle daha açık konuşamayacağını söyledi.

İnsan yapısı mı değil mi?

Oturum sırasında Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi temsilci Nancy Mace, tanıklardan David Grusch'a "dünyalı olmayan canlılara ait kalıntılar" konusunda neler bildiğini sordu.

Mace, daha da ayrıntılandırarak, Grusch'tan hükümet güçleri tarafından ele geçirilen araçlarda herhangi bir biyolojik madde bulunup bulunmadığını söylemesini istedi.

Grusch cevaben "Bulunan bazı kalıntılarda biyolojik madde de olduğunu" söyledi.

Mace "Bunlar insana mı, insan olmayan bir canlıya mı aitti?" diye sordu

Grusch "İnsan değildi ve bu değerlendirmeyi, benim konuştuğum, bu proje konusunda doğrudan bilgi sahibi kişiler yapmıştı" diye cevapladı. Grusch bir başka soruya ise kendisinin bizzat dünyalı olmayan bir canlı kalıntısı görmediğini söyleyerek cevap verdi.

Tanıklar ayrıca açıklanamayan görüntülemeler konusunda halktan kişiler ya da askeri personel için bir bildirim sürecinin resmileştirilmesi çağrısında da bulundular.

Americans for Safe Aerospace (Amerikan Güvenli Havasahası) adlı kuruluşun yönetim kurulu başkanı Ryan Graves "Pilotların, işlerinden atılma korkusu yaşamadan gördüklerini bildirebilecekleri bir sisteme ihtiyacımız var" dedi.

Kongre de oturum sona ererken bu çağrıyı destekleme konusunda istekli görünüyordu.

California'dan Demokrat temsilci Robert Garcia "UAP'lar, her ne iseler, ordumuz ve sivil havacılık açısından ciddi bir tehdit oluşturabilirler" dedi ve sürdürdü:

"UAP'lar konusunda görüntülemelerin bildirilmesini daha çok teşvik etmeliyiz. Ne kadar iyi anlarsak, o kadar güvenli oluruz."

Genel olarak hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat temsilcilerin konuyu ciddiyetle ele aldığı, ama dünya dışından gelen canlıların faaliyetleri konusunda kuşkularını dile getirenlerin de bulunduğu gözlendi.

'Uzaylıların beceriksizliği'

Temsilciler Meclisi'nin Missouri'den Cumhuriyetçi üyesi Eric Burlison, sorularıyla, pilotların dünyaya ait olmayan bazı cisimler gördüğü fikrine karşı çıktı. Uzaylıların milyarlarca kilometrelik mesafeleri aşarak buraya kadar geldikten sonra araçlarını dünyaya çarpacak kadar "beceriksiz" olduklarına inanmakta güçlük çektiğini söyledi.

Burlison UAP olarak tanımlanan araçların herhangi birinin, ordu için malzeme üreten fabrikalarda yapılmış ya da başka hükümet kuruluşlarının gizli istihbarat programları tarafından kullanılmış olup olamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Uçan daireler ve uzaylılarla ilgili iddiaların varlığının Washington'da yetkililer tarafından resmen kabul edilmesi öyle hızlı oldu ki, şimdiye kadar bir avuç meraklının katıldığı bir takım kapalı, gizli toplantılarda konuşulan konu, birden Kongre'nin bir oturumunda herhangi bir ulusal güvenlik konusu kadar ciddiyetle sorgulandı ve televizyonlardan naklen yayınlandı.

Konu 2017 yılında New York Times gazetesinin bir haberiyle genel kamuoyunun gündemine düşmüştü. Haberde Savunma Bakanlığı Pentagon'un ne olduğu anlaşılamayan uzay olgularını soruşturmak üzere gizli bir proje yürüttüğü bildiriliyordu.

Bu projeyi Senato çoğunluğunun eski lideri Nevada temsilcisi Harry Reid destekliyordu ve bu nedenle adı 51. Bölge idi.

New York Times ve To The Stars Academy of Arts adlı kuruluş ayrıca bu tür hava cisimleriyle açıklanamayan karşılaşmaları gösteren üç video yayınladılar. O günden beri ABD ordusu da aşamalı olarak bu karşılaşmaları doğruladı ama cisimlerin ne olabileceği konusundaki spekülasyonlardan kaçındı.

Halk arasında Uçan Daire ya da UFO diye bilinen UAP'lar son olarak, her konuda bölünmüş ABD Kongresi'ni de birleştirdi.

Gerek Cumhuriyetçi gerekse Demokrat temsilcilerden bu konunun soruşturulması ve ordunun daha şeffaf davranması konusunda çağrılar geldi.

2022'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Pentagon'un gizli bir projesi konusunda bir soruşturma yürüttü.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA da Haziran ayında bu konuda kamuoyuna açık bir oturum yaptı.

Eski başkanlar Demokrat Barack Obama ve Cumhuriyetçi Donald Trump bu konuya verdikleri mülakatlarda yer verdiler. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby de ihtimaller konusunda esnek düşündüğünü söyledi.

"Donanma ve Hava Kuvvetleri pilotları tarafından anlatılan ve bildirilen açıklanamaz uzay olguları olduğunu düşünüyoruz. Bu olguların ne olduğu konusunda yanıtlarımız yok" dedi.

Televizyondan naklen yayınlanan Çarşamba günkü Temsilciler Meclisi oturumunda da her iki partiden hemen tüm temsilciler sorularını bu konuya odaklamışlardı.

Florida'dan Demokrat temsilci Jared Moskowitz de Kongre'nin biraraya gelmesi için başka sebepler de olduğunu vurgulayarak "Bir çok Amerikalı bu konuyla yakından ilgileniyor. Bir araya gelmemiz için dünya dışı yaşam ihtimali gerekmemeliydi" dedi.