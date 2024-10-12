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ABD, İran'a Petrol Ticaretine Yaptırım Uyguladı

ABD, İran'a Petrol Ticaretine Yaptırım Uyguladı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın enerji gelirlerini azaltmaya yönelik olarak 16 kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, İran'da petrol ticareti yapan 16 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı. Açıklamada, bu adımın İran'ın nükleer silah geliştirme programını finanse etme çabalarını engellemeye yönelik olduğu vurgulandı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların İran'ın enerji gelirlerini azaltarak, uluslararası güvenliğin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi. Yaptırımlar, hedef alınan kurumların ABD'deki varlıklarını donduracak ve bu kurumların Amerikan vatandaşlarıyla iş yapmasını yasaklayacak. Açıklamada ayrıca, İran'ın petrol ticareti yoluyla elde ettiği gelirlerin, özellikle de nükleer faaliyetleri destekleyen gruplara aktarıldığına dikkat çekildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller açıklamasında, "İran rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için kullanabileceği kaynakları daha da engellemek amacıyla İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik geniş kapsamlı yeni yaptırımlar faaliyete geçiriyoruz. Ayrıca İran petrol ticaretiyle uğraşan 16 kuruluşa yaptırım uyguluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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