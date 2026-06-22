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ABD'den İran'ın petrol satışına geçici izin

ABD'den İran'ın petrol satışına geçici izin
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ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin satışına 21 Ağustos'a kadar geçici izin verdi. Bakan Bessent, kararın İsviçre'deki görüşmelerle bağlantılı olduğunu açıkladı.

ABD yönetiminin İran menşeli petrol ürünlerinin satışına 21 Ağustos'a kadar geçici izin verdiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli ham petrol ile petrokimya ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına 21 Ağustos'a kadar izin veren geçici bir genel lisans yayımladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kararın İsviçre'de süren görüşmelerle bağlantılı olduğunu açıkladı. Bessent, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsviçre'de devam eden verimli görüşmeler doğrultusunda İran, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve açık geçişe izin vermeyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini ülkeye kabul etmeyi taahhüt etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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