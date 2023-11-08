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ABD'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki pandalar Çin'e dönüyor

Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bulunan üç dev panda, Çin'e gitmek üzere yola çıktı. Mei Xiang ve Tian Tian adlı panda çifti ABD'ye 2000 yılında gelmişti ve dört yavru dünyaya getirdi. Dördüncü yavru Xiao Qi Ji ise şimdi Çin'e dönüyor.