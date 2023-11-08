ABD'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki pandalar Çin'e dönüyor
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Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bulunan üç dev panda, Çin'e gitmek üzere yola çıktı. Mei Xiang ve Tian Tian adlı panda çifti ABD'ye 2000 yılında gelmişti ve dört yavru dünyaya getirdi. Dördüncü yavru Xiao Qi Ji ise şimdi Çin'e dönüyor.
ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri
ABD Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki pandaların çeşitli görüntüleri
Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bulunan üç dev panda, Çarşamba günü Çin'e gitmek üzere yola çıktı.
Mei Xiang ve Tian Tian adlı panda çifti ABD'ye 2000 yılında gelmişti.
Çift, o tarihten bu yana dört yavru dünyaya getirdi. Bu yavrulardan üçü, daha önce Çin'e geri dönmüştü.
Çiftle beraber Çin'e dönecek olan dördüncü yavru Xiao Qi Ji ise 21 Ağustos 2020'de doğdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington'dan bildiriyor. (XHTV)