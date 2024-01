ABD'de Kar Fırtınası ve Zorlu Hava Koşulları: İki Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de ülke genelinde yaşanan kar fırtınası ve zorlu hava koşulları sebebiyle birçok eyalette acil durum uyarıları verildi. Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin bazı bölümlerinde en düşük sıcaklığın eksi 40 dereceleri gördüğünü ifade etti. Yetkililer, Idaho ve Minnesota eyaletlerinde iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'de Orta Batı, Güney ve Doğu bölgelerinde etkisini gösteren ve ülke genelinde devam eden kar fırtınası sebebiyle birçok eyalette acil durum ilan edildi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), batıda Oregon'dan doğuda Maine'e kadar 70 milyon kişiyi kapsayan bölgede şiddetli kar yağışı beklendiğini, ülkenin bazı bölümlerinde en düşük sıcaklığın eksi 40 dereceyi gördüğünü vurgulayıp hava durumu uyarıları yayınladı.

Chicago kenti Acil Durum Yönetimi ve İletişim Ofisi İcra Direktörü Jose Tirado, soğuk havanın bugün öğleden sonra etkili olacağını ve önümüzdeki haftaya kadar devam edeceğini söyledi. Pazar günü erken saatlerden Çarşamba gününe kadar beklenen fırtınalarda, sıfırın altındaki sıcaklıkların görüleceği vurgulandı. Yetkililer, yaşanan kar fırtınası sonucunda Idaho ve Minnesota eyaletlerinde iki kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ, OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Louisiana Eyaleti Valisi Jeff Landry, önümüzdeki haftaya kadar etkili olacak kar fırtınaları ve düşük sıcaklıklar sebebiyle eyalette olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Landry, "Herkesi bu koşullara hazırlanmaya ve yerel yetkililerin tavsiyelerine kulak vermeye teşvik ediyoruz. Yol ekipleri yollarımızı açık tutmak için hazır bekliyor" dedi. New York Valisi Kathy Hochul ise, New York eyaletini vuracak kar fırtınası öncesinde Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini ve New York'un batısı için olağanüstü hal ilan edeceğini söyledi. Chicago Havalimanı O'Hare, fırtınalar nedeniyle 850 uçuşu iptal ettiğini belirtti.

FIRTINA SEBEBİYLE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Idaho eyaletinin Shoshone İlçesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, fırtınada çığ altında kalan 3 kayakçıdan 1'inin öldüğü ifade edildi. Kimliği belirlenen adamın Corey J. Zalewski olduğu belirtildi. Minnesota eyaletinde Mille Lacs İlçe Şerif Ofisi, 80 yaşındaki bir adamın kamyonuyla donmuş bir gölün üzerinden geçerken buzun kırılmasıyla hayatını kaybettiğini açıkladı.