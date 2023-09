ABD'de 11 Eylül Saldırıları Kurbanları Anıldı

NEW ABD'de tarihinde en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 22. yılında, kurbanlar ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Büyük bir ABD bayrağının asıldığı Pentagon'da düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve milli marşın çalınmasıyla başladı, ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, burada yaptığı konuşmada, 11 Eylül saldırılarında Pentagon'da hayatını kaybeden 184 kişiye işaret ederek, "Her yıl bu günü anmak içimizi acıtıyor ve bunu düzeltmek için yapılabilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Austin, yıllar geçtikçe 11 Eylül 2001'de yaşananların unutulduğunun hissedildiğini kaydederek, "Şunu bilin ki Savunma Bakanlığının kadın ve erkekleri bunu her zaman hatırlayacaktır. Hayatını kaybeden takım arkadaşlarımızın anısını her zaman onurlandıracağız. Kaybettiklerimizin anısına her zaman layık olmaya çalışacağız." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 11 Eylül saldırılarını düzenleyen teröristlerin ABD demokrasisinden, anayasasından ve özgürlüğünden nefret ettiğini söyleyerek, "Onlar ülkemizi yıkmak istedi ama o gün ve sonrasında ABD korkuya ve nefrete boyun eğmeyeceğini gösterdi." diye konuştu.

ABD Kongresi'nde de 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler'e ilk uçağın çarptığı an olan saat 08.46'da, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

11 Eylül 2001 saldırıları

11 Eylül sabahı New York, Manhattan adasında bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York'taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.