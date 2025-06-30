Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti

Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
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ABD Başkanı Donald Trump, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti. Trump, "Onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.

"ONLARA SADECE BİR MEKTUP GÖNDERECEĞİZ"

Kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydederek, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Trump'tan ABD'den pirinç almayan Japonya'ya tarife tehdidi

TARİFE ORANLARINI ÜLKELER BİLDİRECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump, daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti. ABD Başkanı, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.

Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Devlet yönetmek zeka, bilgi, beceri isteseydi böyle tipler devlet başkanı olamazdı. Tipe bak bu adam pirinç tarlasını bile yönetemez... Kim başa gelirse gelsin ABD aynı ABD, TÜRKİYE aynı TÜRKİYE devletleri büyük yapan siyasetçiler değil, siyasetçileri büyük yapan devlettir, devletin büyüklüğüdür. Keşke bütün devletleri en azından vicdanlı insanlar olsalar, vicdanlı insanlar seçilse. Seçmenler çıkarlarını bir kenara bırakıp vicdanlı insanları seçselerdi keşke...

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bu sarı zirriki dünyaya bela . kuduz köpek kime saldıracagini şaşırmış durumda

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