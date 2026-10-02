ABD Başkanı Trump, Avrupa stoklarındaki dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul etti

ABD Başkanı Trump, Avrupa stoklarındaki dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarındaki büyük miktarda dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul ettiğini belirtti. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin derhal başlayacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa stoklarındaki büyük miktarda dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul etti" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın stoklarındaki büyük miktarda dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul ettiğini belirterek, "Süreç derhal başlayacak" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı