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ABD Başkanı Donald Trump'tan AB'ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı

ABD Başkanı Donald Trump'tan AB'ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı
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185 ülkeye getirdiği ek gümrük vergisiyle dünya ekonomisini kaosa sürükleyen Donald Trump, AB ülkelerine 350 milyar dolarlık şantajda bulundu. Avrupa birliği ülkelerinin gümrük vergilerinden muaf olması için 350 milyar dolar değerinde Amerikan enerjisi satın almak zorunda olduğunu belirten Trump, "Enerji satın almak ve satın almaya kararlı olmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

185 ülkeye getirilen 10 ila 50 arasındaki ek gümrük vergisi ile ticaret savaşanın fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump piyasaları altüst etti.

Dünya borsaları haftaya sert düşüş ile başlarken, altın, petrol ve kripto paralarda da kayıplar yaşandı.

AB'YE GÜMRÜK VERGİSİ ŞANTAJI

Gümrük vergisi kararının etkileri sürmeye devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, Avrupa birliği ülkelerinin gümrük vergilerinden muaf olması için 350 milyar dolar değerinde Amerikan enerjisi satın almak zorunda olduğunu söyledi.

"ENERJİ SATIN ALMAK ZORUNDALAR"

"Avrupa Birliği ile 350 milyar dolarlık bir açığımız var ve bu hızla ortadan kalkacak" diyen Trump, "Bunun kolayca ve hızla ortadan kalkmasının yollarından biri, enerjimizi bizden satın almaları. Biz bir haftada 350 milyar dolar düşürebiliriz. Onlar da benzer miktarda enerji satın almak ve satın almaya kararlı olmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 5 Nisan'dan itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

Kaya Gazını kakalıyacak kurban arıyor bence

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