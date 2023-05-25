ABD Başkanı Biden, Genelkurmay Başkanı adayı olarak Orgeneral Brown'ı işaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, bir sonraki Genelkurmay Başkanı adayı olarak Orgeneral Charles Q. Brown Jr'ı işaret etti. Brown'ın askeri bilgisini ve yeteneklerini öven Biden, Senato'yu Brown'ın adaylığını iki partili destekle onaylamaya çağırdı. Mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'e de hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Biden, Milley'in dünyanın karşı karşıya olduğu en karmaşık güvenlik ortamında orduya liderlik ettiğini söyledi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, bir sonraki Genelkurmay Başkanı adayı olarak Orgeneral Charles Q. Brown Jr'ı işaret etti.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Brown'ı bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Brown'ın babası ve dedesinin de geçmişte Amerikan ordusuna hizmet veren askerler olduğunu kaydeden Biden, bu kişinin askeri pilot olarak deneyimlerinden ve orduya katkılarından bahsetti.

Biden, Avrupa, Orta Doğu ve Hint Pasifik'te görev yaptığını kaydettiği Brown'ın askeri bilgisini ve yeteneklerini övdü. Brown'ın dünya genelinde müttefikler ve ortakların da saygısını kazandığını ifade eden Biden, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyondaki rolüne de değindi.

Değişimler karşısında hızlı hareket edip bunlara hızlı adapte olmak gerektiğini belirten Biden, Çin ile rekabeti iyi yönetmek ve Avrupa'daki savaşın gerçekliğiyle yüzleşmek gerektiğine dikkati çekti.

Biden, Senato'yu Brown'ın adaylığını iki partili destekle onaylamaya çağırdı.

Biden'dan Milley'e teşekkür

Mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'e hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Biden, Milley'in, dünyanın karşı karşıya olduğu en karmaşık güvenlik ortamında orduya liderlik ettiğini söyledi.

Biden, bu sürede NATO ve Hint Pasifik'te ittifaklarını güçlendirdiklerini belirterek Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ilan edilen üçlü güvenlik paktı (AUKUS) gibi yeni ortaklıklar da kurduklarına dikkati çekti.

Uzay ve siber alanlarındaki tehditler, iklim değişikliği ve küresel salgın gibi zorluklarla mücadele ettiklerini ifade eden Joe Biden, "Amerikan tarihinin en uzun savaşını bitirdik. Teröristleri savaş meydanında uzaklaştırmaya devam ediyoruz ve Rus saldırganlığına karşı bir özgürlük savunucusu olarak dünyayı bir araya getiriyor ve cesur Ukrayna halkının yanında duruyoruz." diye konuştu.

Savunma Bakanı Austin'den destek

Savunma Bakanı Lloyd Austin de yazılı açıklamasında Biden'ın Brown'ı Genelkurmay Başkanı adayı göstermesini coşkuyla karşıladığını belirterek Brown'ın stratejik yeteneklere sahip bir askeri lider olduğunu vurguladı.

Mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in dört yıllık görev süresi bu yıl sona eriyor.

Biden'ın yeni adayının Senato'dan geçmesi halinde Brown Jr, ülke tarihinde Colin Powell'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı yapacak ikinci siyahi Amerikalı olacak.