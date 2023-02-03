ABD, askeri sahaları üzerinde 'Çin'e ait bir gözetleme balonunun' uçtuğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son birkaç gündür ülke üzerinde yüksekten uçan ve önemli askeri sahaları gözetliyor gibi görünen şüpheli bir "Çin gözetleme balonunu" izlediklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son birkaç gündür ülke üzerinde yüksekten uçan ve önemli askeri sahaları gözetliyor gibi görünen şüpheli bir "Çin gözetleme balonunu" izlediklerini açıkladı.

Üst düzey bir savunma yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın talebi üzerine Savunma Bakanı Lloyd Austin ve üst düzey askeri yetkililerin balonu düşürmeyi düşündüklerini ancak enkazının yerdeki çok sayıda insanı tehlikeye atacağı için vazgeçtiklerini söyledi.

Pentagon yetkilisi, balonun hassas hava üslerinin ve yer altı sığınaklarında nükleer füzelerin olduğu ABD'nin kuzeybatısında uçtuğunu kaydetti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, "Açıkçası, balon gözetleme amaçlı ve mevcut uçuş yolu onu bir dizi hassas bölgeye taşıyor" dedi.

Çin’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Pentagon, balonun Çin'e ait olduğundan emin olduğunu kaydediyor.

Fakat Pentagon balonun önemli bir istihbarat tehdidi oluşturduğunu düşünmüyor.

Söz konusu yetkili, "İstihbarat toplama açısından bu balonun sınırlı katma değere sahip olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Yetkili, balonun ABD hava sahasına "birkaç gün önce" girdiğini belirterek, ABD istihbaratının balonu bundan çok daha önce izlediğini de sözlerine ekledi.

Biden'ın gereğinin yapılması talimatı vermesi üzerine Çarşamba günü Filipinler'de bulunan Bakan Austin, üst düzey Pentagon yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

Tartışmalar sürerken, Montana'nın üzerindeyken balonu incelemek için savaş uçakları uçuruldu.

Ancak yetkili, Pentagon'un "olası enkaz nedeniyle yerdeki insanların güvenliği riske girebileceğinden eyleme geçmemeye" karar verdiğini söyledi.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, balonun hâlâ ABD hava sahasında izlendiğini doğruladı.

Ryder yaptığı açıklamada, "Balon şu anda ticari hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada seyahat ediyor. Yerdeki insanlar için askeri veya fiziksel bir tehdit oluşturmuyor" dedi.

Perşembe günü Pentagon'da yapılan brifing sırasında yetkililer balonun mevcut konumunu açıklamayı reddetti. Ayrıca, boyutu da dahil olmak üzere cisim hakkında daha fazla ayrıntı da vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Çin'i ziyaret edecek

Çin, geçmişte de ABD üzerine gözetleme balonları gönderdi.

Ancak üst düzey savunma yetkilisi, bunun ABD hava sahasında öncekilere göre çok daha uzun süre kaldığını belirtti.

Yetkili, "Yine de yabancı istihbaratın hassas bilgileri toplamasını engellemek için adımlar atıyoruz" dedi.

Haber, CIA Başkanı William Burns'ün Washington'daki Georgetown Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte, Çin'i şu anda ABD’nin karşı karşıya olduğu "en büyük jeopolitik zorluk" olarak nitelendirdiği sırada yayıldı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD ilişkileri, son zamanlarda Tayvan, Çin'in insan hakları sicili ve Güney Çin Denizi’ndeki askeri faaliyetleri nedeniyle gerilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Pazar günü iki günlük resmi ziyaret için Çin'e gitmesi planlanıyor.

Bu, Biden yönetiminden bir bakanın ülkeye ilk ziyareti olacak.

Financial Times gazetesi Blinken'ın ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile de görüşeceğini yazdı.