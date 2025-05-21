Avrupa Birliği Türkiye'yi de ilgilendiren yeni savunma anlaşmasını onayladı

Avrupa Birliği (AB), savunma alanındaki kapasitesini artırmak amacıyla dev bir adım attı. Üye ülkeler, 150 milyar euroluk kredi içeren Avrupa Güvenlik Eylemi "SAFE" düzenlemesi üzerinde resmi uzlaşmaya vardı. Bu düzenleme, 2030'a kadar askeri harcamaların artırılması ve ortak savunma projelerinin desteklenmesini hedefliyor.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmayı "daha güçlü bir Avrupa'ya doğru önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Costa'ya göre SAFE, sadece askeri yatırımları değil, aynı zamanda Avrupa'nın jeopolitik bağımsızlığını da destekleyecek.

ORTAK SAVUNMA STRATEJİSİNİN YENİ AYAĞI

SAFE, AB Komisyonu'nun 19 Mart'ta sunduğu ve "Beyaz Bülten" olarak adlandırılan uzun vadeli güvenlik stratejisinin temel taşlarından biri. Bu strateji kapsamında, AB savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak savunma projelerine fon sağlanması planlanıyor.

AB'DEN FON ALMANIN ŞARTI: YERLİLİK VE GÜVENLİK ORTAKLIĞI

Yeni düzenleme, AB fonlarından yararlanmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılamasını zorunlu kılıyor. Satın alınacak silah sisteminin en az yüzde 65'lik kısmının AB ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil olan Norveç, Lihtenştayn, İzlanda ve Ukrayna'dan temin edilmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamak için, ilgili ülkelerle özel güvenlik ve savunma anlaşmaları yapılması gerekecek.

ANLAŞMA TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKEYİ İLGİLENDİRİYOR

AB Komisyonu'nun Savunma Sözcüsü Thomas Regnier'in açıklamasına göre, AB dışı ülkeler – örneğin Türkiye – projelere doğrudan yüzde 35'e kadar katkı sunabilecek. Ancak bu oranın üstüne çıkılabilmesi için, karşılıklı Güvenlik ve Savunma Ortaklığı kurulması ve özel bir anlaşma yapılması şart.

SON ONAY 27 MAYIS'TA

SAFE düzenlemesine büyükelçiler düzeyinde varılan uzlaşı, 27 Mayıs'ta yapılacak olan AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlar toplantısında resmen onaylanacak. Bu onayla birlikte, Avrupa savunma politikalarında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.