AB'den ortak Drujba petrol boru hattı açıklaması

Avrupa Birliği, Rusya'nın saldırıları nedeniyle kesintiye uğrayan Drujba petrol boru hattı için Ukrayna'ya teknik destek ve finansman sağlayacağını duyurdu. Enerji güvenliğini sağlama hedefi vurgulandı.

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'nın saldırıları nedeniyle kesintiye uğrayan Drujba petrol boru hattı için Ukrayna'ya teknik destek ve finansman sağlanacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Drujba petrol boru hattında yaşanan kesintiye ilişkin ortak yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Rusya'nın 27 Ocak'ta boru hattına düzenlediği saldırıların ardından Macaristan ve Slovakya'ya yönelik ham petrol tedarikinin kesintiye uğradığı hatırlatıldı. Petrol akışının yeniden tesis edilmesi amacıyla üye ülkeler ve Ukrayna ile her düzeyde yoğun görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Krizin çözümü için AB'nin Ukrayna'ya teknik destek ve finansman teklif ettiği, Ukrayna tarafının da bu teklifi memnuniyetle kabul ettiği aktarıldı. Avrupalı uzmanların derhal göreve hazır olduğu vurgulanan açıklamada, temel önceliğin tüm Avrupa vatandaşlarının enerji güvenliğini sağlamak olduğu ifade edildi.

Söz konusu ortak açıklamada ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine Rus menşeli olmayan ham petrol transferi için alternatif güzergahlar oluşturma hedefiyle ilgili taraflarla çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
