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Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar

Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Avrupa da Ukrayna'daki madenlere göz dikti. Avrupa Birliği de ABD gibi, Ukrayna ile kıymetli madenlere ilişkin anlaşma yapmak istediğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) de ABD gibi, Ukrayna ile kıymetli madenlere ilişkin anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ DE UKRAYNA İLE MADEN ANLAŞMASI YAPMAK İSTİYOR

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB'nin Ukrayna'ya iki tarafın da kazanacağı bir maden anlaşması teklifinde bulunduğunu açıkladı. AB sanayi stratejisinden sorumlu olan Sejourne, komisyon üyelerinin savaşın üçüncü yılını geride bırakması nedeniyle dün Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette AB tarafının Ukraynalı yetkililere "rakip" teklifi sunduğunu belirtti.

"KAZAN-KAZAN ORTAKLIĞIYLA SAĞLANABİLİR"

"Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu 30 kritik maddenin 21'i Ukrayna tarafından kazan-kazan ortaklığıyla sağlanabilir." ifadesini kullanan Sejourne, Avrupa'nın iki tarafa fayda sağlamayacak bir anlaşma teklifinde asla bulunmayacağını savundu.

ZELENSKİY, BEYAZ SARAY'DA ANLAŞMAYA İMZA ATACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ay başında, şimdiye kadar sağlanan yardımlar nedeniyle Ukrayna'nın ABD'ye yüzlerce milyar dolar borcu olduğunu ifade etmiş, Kiev'le 500 milyar dolarlık nadir toprak elementlerini talep eden bir anlaşma yapmak istediğini açıklamıştı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini bildirmişti.

Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi çok çeşitli kritik ve büyük element ve mineral sahaları bulunuyor.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

Ya arkadaş Madem Ukrayna'yı paylaşacaktınız Neden o kadar gariban insanı öldürdünüz bari üçünüz de aranızda paylaşsaydınız (ABD RUSYA AB )

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

leş kargaları çökecek

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ödesin bedelini palyaço

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Haber Yorumlarıilker Akil:

Düşenin dostu olmaz. Bu ülke bağımsızlığını kazanmışken abd, siyasal İslamcıları kullanarak 1950 yılından bu yana ülkemizin yeraltı ve üstü kaynaklarını sömürüyor. Altın madenlerinden, bakır, hatta toryum madenlerine kadar. Bunuda halkı mışıl mışıl uyatarak, sözde müslüman kanaat önderlerini kullanarak yapıyor. Dün fetoya tapan milyonlarca sözde müslüman bugün menzil vb cemaat mensubu olarak abd ve emperyalizmin uyusturulmus kölesi durumunda maalesef. Ne ulkenin doğal kaynaklarının somurulmesi, ne onune gelene vatandaşlık satilmasi, ne devlete ait işletmelerin peşkeş çekilmesi ne de sinirlarin ortadan kalkıp önüne gelenin ulkeye kaçak girmesi umurlarında. Dini uyuşturucu olarak kullananların en sadık müptelaları olmuşlar haberleri yok. En kötüsü ülke bagnazlık ağına düşmüş durumda ve bu durumdan çıkmak artık çok zor maalesef.

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

sömürge peşinde herkes

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Haber YorumlarıAhmet Şişecioğlu:

Gördün mü ?Avrupa ve Amerika'ya güvenmeyi !!!

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Haber Yorumlarıferhat toraman:

ben bu adamın yerinde olsam Trump basda olmak üzere üstüne kene gibi çöken batılı ülkelere maden kaptiraxagima gider Rusya ile ittifak kurarım

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Çok zengin bir ülke Ukrayna. Çökecekler her şeyine.

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Haber YorumlarıErdi Kaplan:

ee. önce kardeşleri kırdır sonra çök. naapçan tefe tüfe sistemi hep aynı. sadece boyutları farklı.

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Haber YorumlarıVEFA:

İlker kardeşim ömrüne bereket beee!.. Tam da düşüncelerime tercüman olmuşsun. Bu yobazlık, bağnazlık sonunda bizi de bitirecek!!

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