AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırdı

AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırdı
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırma kararı alındığını açıkladı. AB, Suriye halkının barışçıl bir gelecek inşa etmesine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kallas, AB'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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