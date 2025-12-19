Haberler

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın Finansmanı Konusunda Anlaşmaya Vardı: 90 Milyar Avro Kaynak Sağlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek amacıyla 90 milyar avroluk bir fon oluşturulmasına karar vererek, dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planını askıya aldı. Fon, ortak borçlanmayla finanse edilecek ve dondurulmuş Rus varlıkları savaş tazminatı ödenene kadar bloke kalacak.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planını askıya alarak, gelecek iki yıl için borçlanma yoluna giderek 90 milyar avroluk bir fon oluşturulması kararı aldı.

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansmanını sağlamak adına aldığı kararı açıkladı. Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri, Ukrayna, Orta Doğu, Avrupa savunma ve güvenliği, bir sonraki çok yıllı mali çerçeve, genişleme ve reformlar, göç, jeoekonomi ve rekabetçilik gibi başlıklarda mutabakata varılan sonuç bildirgelerini yayınladı. Avrupa Birliği, Ukrayna'ya oluşturulacak fon için "ortak borçlanmaya gidilmesine" karar verdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, liderler arasındaki uzun görüşmelerin ardından "Bugün Ukrayna'ya 90 milyar avro kaynak sağlama kararını onayladık" dedi. Costa, "Aciliyet gerektiren bir durum olarak, Avrupa Birliği bütçesi tarafından desteklenen bir krediyi devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise şu ifadeleri kullandı:

"Krediyi finanse etmek amacıyla, AB'de dondurulmuş Rus varlıklarındaki nakit bakiyelerini kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Birlikte bulduğumuz çözüm budur. Ukrayna'nın 2027 sonrası finansmanı ise bir sonraki uzun vadeli AB bütçe görüşmelerinin bir parçası olacaktır."

Liderler ayrıca Avrupa Komisyonu'na, dondurulmuş Rus varlıklarına dayalı bir "tazminat kredisi" üzerinde çalışmaya devam etmesi için yetki verdi. Plana karşı çıktıklarını ifade eden Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti, "kendilerini mali açıdan etkilemediği sürece planın devam etmesine" onay verdi.

Rus varlıkları savaş tazminatı ödenene kadar dondurulacak

AB liderleri, Birlik sınırları içerisindeki toplam 210 milyar avroluk Rus varlığının, "Moskova Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyene kadar dondurulmuş halde kalacağını" belirtti. Moskova'nın böyle bir adım atması durumunda Ukrayna, bu parayı krediyi geri ödemek için kullanabilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Ukrayna için mali paket kesinleşti" dedi. Dondurulmuş varlıkların Rusya savaş tazminatı ödeyene kadar bloke kalacağını yineleyen Merz, "Bu fonlar, Ukrayna'nın önümüzdeki iki yıl boyunca askeri ve bütçe ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Dünya
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title