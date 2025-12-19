Avrupa Birliği, Ukrayna'nın Finansmanı Konusunda Anlaşmaya Vardı: 90 Milyar Avro Kaynak Sağlanacak

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planını askıya alarak, gelecek iki yıl için borçlanma yoluna giderek 90 milyar avroluk bir fon oluşturulması kararı aldı.

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansmanını sağlamak adına aldığı kararı açıkladı. Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri, Ukrayna, Orta Doğu, Avrupa savunma ve güvenliği, bir sonraki çok yıllı mali çerçeve, genişleme ve reformlar, göç, jeoekonomi ve rekabetçilik gibi başlıklarda mutabakata varılan sonuç bildirgelerini yayınladı. Avrupa Birliği, Ukrayna'ya oluşturulacak fon için "ortak borçlanmaya gidilmesine" karar verdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, liderler arasındaki uzun görüşmelerin ardından "Bugün Ukrayna'ya 90 milyar avro kaynak sağlama kararını onayladık" dedi. Costa, "Aciliyet gerektiren bir durum olarak, Avrupa Birliği bütçesi tarafından desteklenen bir krediyi devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise şu ifadeleri kullandı:

"Krediyi finanse etmek amacıyla, AB'de dondurulmuş Rus varlıklarındaki nakit bakiyelerini kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Birlikte bulduğumuz çözüm budur. Ukrayna'nın 2027 sonrası finansmanı ise bir sonraki uzun vadeli AB bütçe görüşmelerinin bir parçası olacaktır."

Liderler ayrıca Avrupa Komisyonu'na, dondurulmuş Rus varlıklarına dayalı bir "tazminat kredisi" üzerinde çalışmaya devam etmesi için yetki verdi. Plana karşı çıktıklarını ifade eden Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti, "kendilerini mali açıdan etkilemediği sürece planın devam etmesine" onay verdi.

Rus varlıkları savaş tazminatı ödenene kadar dondurulacak

AB liderleri, Birlik sınırları içerisindeki toplam 210 milyar avroluk Rus varlığının, "Moskova Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyene kadar dondurulmuş halde kalacağını" belirtti. Moskova'nın böyle bir adım atması durumunda Ukrayna, bu parayı krediyi geri ödemek için kullanabilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Ukrayna için mali paket kesinleşti" dedi. Dondurulmuş varlıkların Rusya savaş tazminatı ödeyene kadar bloke kalacağını yineleyen Merz, "Bu fonlar, Ukrayna'nın önümüzdeki iki yıl boyunca askeri ve bütçe ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir" değerlendirmesinde bulundu.