AB'den konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve kaliteli konutlara erişimi artırmak amacıyla dikkat çeken bir plan hazırladı. Söz konusu plana göre, konut sıkıntısı çekilen bölgelerdeki kısa vadeli kiralamalar sınırlandırılacak, konut arzı daha hızlı bir biçimde artırılacak. Ayrıca konut inşa izinlerinde de kolaylaştırmaya gidilecek.

  • AB Komisyonu, konut sıkıntısı çekilen bölgelerdeki kısa vadeli kiralamaları sınırlandıracak.
  • AB ülkelerinde son 10 yılda konut fiyatları ortalama yüzde 60'ın üzerinde, kiralar yüzde 20'nin üzerinde arttı.
  • AB Komisyonu, konut alanında bugüne kadar 43 milyar Euro'luk yatırımları harekete geçirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve kaliteli konutlara erişimi artırmak amacıyla hazırlanan ilk Avrupa Uygun Fiyatlı Konut Planı hakkında açıklama yayımladı.

KONUT FİYATLARI VE KİRALAR HIZLA ARTTI

AB ülkelerinde son 10 yılda konut fiyatlarının ortalama yüzde 60'ın üzerinde, kiraların da yüzde 20'nin üzerinde artmasıyla milyonlarca Avrupalının konut bulmakta zorlandığına işaret edilen açıklamada, konut krizinin iş gücü hareketliliğini, eğitime erişimi ve aile kurmayı olumsuz etkileyen bir duruma dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'daki konut sorununun AB ekonomisinin rekabet gücüne ve Avrupa'nın sosyal uyumuna zarar verdiğine dikkat çekilerek, krizin üstesinden gelmek için ortak çaba gösterilmesinin öneminin altı çizildi

KISA DÖNEM KİRALAMALARA SINIRLAMA GELİYOR

Söz konusu plana göre, konut arzı daha hızlı bir biçimde artırılacak, konut sıkıntısı çekilen bölgelerdeki kısa vadeli kiralamalar sınırlandırılacak. Ayrıca konut inşa izinlerinde de kolaylaştırmaya gidilecek.

AB Komisyonunun konut konusunda üye ülkeleri, bölgeleri ve şehirleri destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu plan, konut arzının artırılmasına, yatırım ve reformların tetiklenmesine, konut sıkıntısı çeken bölgelerdeki kısa vadeli kiralamaların ele alınmasına ve en çok etkilenen kişilerin desteklenmesine odaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, planın Avrupa konut inşaat stratejisi aracılığıyla konut arzı ve talebi arasındaki uyumsuzluğu gidereceği, daha üretken ve yenilikçi bir inşaat ve yapı yenileme sektörü kurulmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

SOSYAL KONUTLARA DESTEK KOLAYLAŞACAK

AB kamu yardımı kurallarında yapılacak değişiklikle, üye ülkelerin uygun fiyatlı ve sosyal konutları desteklemesinin kolaylaştırılacağına işaret edilen açıklamada, konut arzını kısıtlayan kurallar ve prosedürlerin sadeleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun bugüne kadar konut alanında 43 milyar Euro'luk önemli yatırımları harekete geçirdiği anımsatılarak, benzer yatırımların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
