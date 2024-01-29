29. kattan atlayan atlayıcının paraşütü açılmayınca yere çakılıp feci şekilde can verdi

34 yaşındaki İngiliz atlayıcı Nathy Odinson yasak olmasına rağmen Tayland'da29 katlı bir gökdelenin çatısından atladı. Paraşütü açılmayan Nathy, yere çakılarak hayatını kaybetti.

PARAŞÜTÜ AÇILMAYINCA YERE ÇAKILDI

Atlayıcının abisi Ed Harrison, kardeşinin atladığı sırada paraşütünün kemerine takılmasından dolayı açılamadığını bu nedenle yere çakıldığını söyledi.

Abisi ayrıca kardeşinin ölmeden önce son anlarını gösteren video paylaştı.

ŞU ANA KADAR 5000 ATLAYIŞ YAPTI

Ed Harrison, kardeşinin dünya çapında yaklaşık 5.000 atlayış yaptığını, fakat ölümcül hatayı fark etmemesinin hayatını mal olduğun söyledi.

Nathy Odinson'nun ölüme atlamadan önce çekilen videosunda, "üç, iki, bir, görüşürüz"dediği görülüyor.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Nathy Odinson'nun cansız bedenini yerde buldu. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede paraşütün tam açılmadığını bu nedenle paraşütçün yere çakılarak hayatını kaybettiğini söyledi.