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2024 Oscar Ödül Töreni'nde Oppenheimer Damga Vurdu

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2024 Oscar Ödül Töreni'nde Oppenheimer filmi, en iyi film dahil yedi dalda ödül kazandı. Christopher Nolan en iyi yönetmen ödülünü alırken, Cillian Murphy en iyi aktör ödülünü kazandı. Emma Stone ise en iyi kadın aktris ödülünü aldı. Oppenheimer ayrıca en iyi makyaj ve saç tarzı, en iyi kostüm ve en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini de aldı.

2024 Oscar Ödül Töreni’ne en iyi film dahil yedi dalda ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu.

Filmin yönetmeni Christopher Nolan en iyi yönetmen ödülünü alırken, başroldeki Cillian Murphy de en iyi aktör ödülünü kazandı.

En iyi kadın aktris ödülünü ise Poor Things’deki performansıyla Emma Stone aldı. Film en iyi makyaj ve saç tarzı, en iyi kostüm ve en iyi prodüksiyon tasarımı ödülünü de aldı.

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Oppenheimer’daki rolüyle Robert Downey Jr., en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise The Holdovers’taki rolüyle Da’Vine Joy Randolph kazandı.

En iyi özgün şarkı dalında ödüle aday gösterilen Barbie’nin iki şarkısını söyleyen Billie Eilish ve Ryan Gosling’in performansları büyük alkış alırken bu daldaki ödül, What Was I Made For? şarkısıyla Billie Eilish ve kardeşi Finneas O'Connell'a gitti.

En iyi yabancı dilde film ödülünü Birleşik Krallık yapımı The Zone of Interest kazandı.

En iyi film müziği ödülünü ise Oppenheimer ile Ludwig Göransson aldı. Göransson daha önce de Black Panther ile aynı ödüle layık görülmüştü.

Godzilla en iyi görsel efekt ödülünü alırken Oppenheimer’ın editörü Jennifer Lame 10 yıl aradan sonra en iyi kurgu ödülünü alan ilk kadın oldu. Filmin sinematografı Van Hoytema da alanında ödül aldı.

En iyi kısa film ödülü The Wonderful Story of Henry Sugar ile Wes Anderson’a gitti.

Ödül töreninin düzenlendiği binanın yakınlarındaki Filistin protestosu yüzünden geç başlayan törende en iyi ses ödülünü Zone of Interest kazandı.

20 Days in Mariupol filmi ise en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Belgeseli hazırlayan Pulitzer ödüllü Ukraynalı gazeteci Mstyslav Cherno “Bu ödülü alırken ‘Keşke bu filmi çekmeme gerek olmasaydı’ diyen ilk kişi olabilirim” diye konuştu.

En iyi kısa belgesel ödülü Last Repair Shop’a, en iyi kısa animasyon ödülü ise War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko’ya verildi.

En iyi animasyon ödülünü The Boy and the Heron aldı.

American Fiction filmi en iyi uyarlama senaryo, Anatomy of a Fall ise en iyi özgün senaryo ödüllerini kazandı.

BBC

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