1901 günlük esaret sona erdi! ABD ile anlaşan Julian Assange serbest bırakıldı

ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin gizli belgeleri yayımlayan İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD ile serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonrası İngiltere'den ayrıldığını açıkladı.

ASSANGE MAHKEMEDE HER ŞEYİ İTİRAF EDECEK

Varılan anlaşmaya göre Assange, mahkeme salonuna çıkıp gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmekle suçunu itiraf edecek. 52 yaşındaki Assange'ın tek bir suçlamayı kabul edeceği anlaşmanın 26 Haziran Çarşamba günü ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.

ANLAŞMA GEREĞİ ABD'DE CEZAEVİNE GİRMEYECEK

62 ay hapis cezasına çarptırılması beklenen Assange'ın anlaşma gereği, İngiltere'de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında ABD'de cezaevine girmesi beklenmiyor.

2x3 METRELİK HÜCREDE 1901 GÜN

Wikileaks X'te yaptığı paylaşımda, Assange'ın yüksek güvenlikli hapishanedeki 2x3 metrelik hücrede günün 23 saatini tecrit altında geçirdiği 1901 günden sonra 24 Haziran sabahı serbest kaldığını ve Belmarsh hapishanesinden ayrıldığını yazdı.

Paylaşımda, Assange'ın Stanstead havaalanından uçağa binerek İngiltere'den ayrıldığı, Avustralya'ya geri döndüğü ifade edildi. Wikileaks tarafından paylaşılan videoda, kot pantolon ve mavi gömlek giymiş Assange'ın uçağa binmek üzere Stanstead Havaalanı'na götürüldüğü görülüyor.

JULIAN ASSANGE KİMDİR?

Assange, gençlik yıllarda bilgisayar programcısı olarak şöhret kazandı.1995'te ülkesi Avustralya'da bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla cezaya çarptırıldı ancak bunu bir kez daha yapmayacağına söz vermesi üzerine hapse girmedi. 2006'da Wikileaks web sitesini kurdu. Wikileaks bugüne kadar on milyondan fazla gizli belgeyi yayımladığını iddia ediyor. Belgeler arasında savaş, casusluk ve yolsuzlukla bağlantılı resmi raporlar da var.

2010'da ABD ordusuna ait helikopterden çekilmiş ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta 18 sivilin öldürülüş anını gösterdiği belirtilen bir video Wikileaks'te yayımlandı. Bunlarla birlikte ABD ordusunun eski istihbarat analisti Chelsea Manning'in sızdırdığı binlerce gizli belge de Wikileaks'te yayımlandı.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK GİZLİ İFŞALARINDAN BİRİ

Bu belgelere göre ABD ordusu Afganistan savaşı sırasında yüzlerce sivili öldürmüş ancak bunlar resmi raporlara girmemişti. 2019'da ABD Adalet Bakanlığı sızıntıyı ülkenin "tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımladı.

ABD yetkililerinin avukatları, bilgilerin yayımlanmasının Afganistan ve Irak'ta adı geçen kişileri "ciddi zarar, işkence ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını" söyledi. Assange ise dosyaların ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ciddi ihlalleri ortaya çıkardığını ve kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu vurguladı. Gizli bilgileri elde etmek amacıyla askeri veritabanlarına sızmak üzere komplo kurmakla suçlandı ve 18 suçtan yargılanmasına karar verildi.