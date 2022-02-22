Dünya ve Avrupa Şampiyonu Seda Duygu Aygün, yeni şampiyonlar yetiştiriyor

KOCAELİ (İHA) - Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını deneyimleyen milli kick boksçu Seda Duygu Aygün Bayraktar, şimdilerde kariyerine antrenör olarak devam ediyor.

Dünya şampiyonu milli kick boksçu Seda Duygu Aygün Bayraktar, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda özel açıklamalarda bulundu. Antrenörü olduğu 3 sporcusunun yarıştığı turnuvanın umduklarından daha sıkı ve kaliteli geçtiğini söyleyen Bayraktar, buradan pek çok milli sporcular çıkacağını belirtti.

"Organizasyon umduğumuzdan daha kaliteli oldu"

Turnuvayı değerlendiren Seda Duygu Aygün Bayraktar, "Bu organizasyon umduğumuzdan daha kaliteli oldu. Sporcular tabii ki hazırlanıp gelmişler. Biz de Eskişehir Dinamik-Do Spor Kulübü olarak sporcularımızı hazırlayıp motive edip geldik. Buradan nice milli sporcular çıkacağını düşünüyorum. Sanıyorum ki federasyon başkanımız bundan sonraki profesyonel maç için şimdiden hazırlıklara başlamıştır. Belki ikili turnuvalar, belki Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir şampiyona olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"Jübile maçı için karar aşamasındayım, şimdiden heyecanlanmaya başladım"

Kendisine sunulan profesyonel anlamdaki jübile maçının karar aşamasında olduğunu belirten Bayraktar, şimdiden konuyla ilgili heyecanlı olduğunu dile getirdi. Bayraktar, "Diğer yandan kendi başarılarımın devamını da istiyorum. Bana profesyonel anlamda bir jübile maçı yapılması yönünde teklif aldım. Şimdi onun karar aşamasındayım. Jübile teklifi Vedat Akbulut hocamızdan geldi, 'Senin gibi bir Dünya Şampiyonuna güzel bir jübile yakışır, seni burada ağırlamak isteriz' dediler. Daha tarih de belli değil, maç da netleşmedi ama şimdiden onun için heyecanlanmaya başladım" diye konuştu.

"2021 yılında en fazla madalya kick bokstan"

Geçtiğimiz yıl amatörde tüm branşlar arasında en çok madalya kazanan branş olduklarını hatırlatan Bayraktar, "Türkiye Kick Boks Federasyonu olarak özellikle amatörde bizler çok başarılıyız. Bütün federasyonlar içerisinde 2021 yılında en fazla almış federasyonuz. Bu yüzden amatörde başarımız çok fazla. Profesyonel şubemiz de 2007 yılında kuruldu. Bunun çalışmaları önce Türkiye'de başlar, daha sonrasında da yurt dışına açılacağımızı düşünüyorum. Tabii, özel organizasyonlarımız var. Özel organizasyonlarda yabancı sporcular geliyor ve orada gerçekten başarılıyız" şeklinde konuştu.

"Özellikle kız çocukların kick boks yapmalarını tavsiye ederim"

Genç kick boksçulara tavsiyelerde bulunan Dünya Şampiyonu Bayraktar, "Öncelikle iyi bir antrenörle çalışsınlar. Gerçekten antrenörlük diploması olup da başarılı sporcular yetiştirmiş kişilerle çalışmalarını tavsiye ederim. Dövüşmeleri de şart değil. Maça çıkmaları, mücadele etmeleri şart değil. Kick boks'un 7 tane sistemi var ve hiç dövüşün olmadığı müzikal form sistemi var. Yani kick boks hareketleriyle müzikleri bir araya getirip organize şekilde müzikal formumuz var. Onu da yapabilirler. Hiç olmadı, kick boks öğrenip kendilerini dışarıda korurlar. Öz güvenleri artar. Özellikle kadınların, kız çocukların kick boks yapmalarını tavsiye ederim" dedi.

"Antrenörlerim olan annem ve babamı şimdi daha iyi anladım"

Defalarca ringlerde ter döken ve sayısız başarı eden milli kick boksçu, oyunculuk ile antrenörlük arasındaki farka da değindi. Antrenörlüğün daha zor olduğunun altını çizen Bayraktar, "Sporcu maça çıktığı zaman kendi sporcumsa daha fazla heyecanlanıyorum. Çünkü, 'Acaba beni dinleyecek mi? Bir ekip olabilecek miyiz?' gibi telaşlar daha fazla oluyor. Benim antrenörlerim annem ve babam. Onları şimdi daha iyi anlıyorum. Gerçekten antrenörlük çok daha zor bir meslekmiş" sözlerine ekledi. - KOCAELİ