Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu

Toprak Razgatlıoğlu : Şampiyon olursam babama armağan edeceğim demiştim, çok mutluyum

Kenan Sofuoğlu : Toprak, önümüzdeki 10 yıl Türkiye'yi temsil edecek yetenekte bir sporcu

Andrea Dosoli: En iyi sezonumuzu geçirdik diyebiliriz

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Red Bull sporcusu, Pata Yamaha Fabrika Takımı ile yarışan Toprak Razgatlıoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi.

Red Bull Türkiye ve Yamaha Motor Türkiye'nin ev sahipliğinde, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısına, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Ak Parti Sakarya Milletvekili ve efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli ve Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu katıldı.

Konuşmaların ardından Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Andrea Dosoli, kupayla birlikte poz verdi.

Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

Haberi Kaydet