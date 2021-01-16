Dünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' istenmesini tavsiye etmiyoruz
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BBC

Dünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' istenmesini tavsiye etmiyoruz

16.01.2021 22:12 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:20
Dünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' istenmesini tavsiye etmiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Komitesi, Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmesine sıcak bakmadığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Komitesi, Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmesine sıcak bakmadığını duyurdu.

Cenevre'de örgütün merkezinde düzenlenen basın toplantısında WHO Komitesi, "Mevcut aşıların bulaşmayı engellemekteki etkisi henüz bilinmediği için", yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istenmemesi tavsiyesinde bulundu.

Komite, seyahatlerde WHO'nun mevcut kılavuzuna ve bilinen uygulamalara uyulmasını önerdi.

Birçok ülkede yaygın kullanıma sokulan koronavirüs aşıları, hastalığı ağır geçirmeyi önlemeleri bakımından etkili bulunsa da, hastalığı bulaştırma bakımından henüz bir sonuç vermiş değil.

WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da bir soru üzerine Komite'nin "seyahat eden kişiler için aşı olduğunu kanıtlayan belge bulundurması şartını" tavsiye etmediğini vurguladı.

Şimdiye kadar İngiltere, İzlanda, Danimarka, Belçika ve İspanya gibi ülkelerde aşı pasaportu ya da bağışıklık sertifikası gibi uygulamalar gündeme gelmişti.





Kimi teknoloji firmaları da aşı ve bağışıklık bilgilerinin tutulduğu elektronik sertifikaları kullanıma sokmak üzere mobil uygulama tasarımları geliştirmeye başladı.

'Aşılar eşit dağıtılmalı'

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, Covid-19 aşıları için küresel dayanışma çağırısı yaparak, "Sağlık çalışanları yoruldu ve sağlık sistemleri zorlanıyor. Bazı ülkelerde de oksijen kaynaklarının azaldığını görüyoruz" dedi.

Ghebreyesus, "Komite'nin, Covid-19 aşılarının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulamasından memnuniyet duydum" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, aşılamalarda sağlık çalışanları ve en yüksek risk altındaki kişilere öncelik verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Aşı üreticilerinin, aşıların güvenlik ve etkinliğine ilişkin ellerindeki verileri WHO ile paylaşması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bu tür verilerin eksikliği, küresel düzeyde aşıların zamanında ve eşit bir şekilde tedarik edilmesinin önündeki bir engeldir" uyarısında bulunuldu.

BBC
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