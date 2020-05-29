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Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü

Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl 30 Mayıs olarak belirlenen Dünya MS Günü'nde Sanofi Türkiye, "Umudun Sesi" projesi ile farkındalık çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü
29.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:21

Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl 30 Mayıs olarak belirlenen Dünya MS Günü'nde Sanofi Türkiye, "Umudun Sesi" projesi ile farkındalık çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamada, güncel rakamlara göre Türkiye'de yaklaşık 46 bin kişiyi etkileyen bir merkezi sinir sistemi hastalığı olan "Multipl Skleroz" (MS) hakkında farkındalığı artırmak, hastalık ile ilgili gerçek dışı algıları düzeltmek, MS'li kişiler ve aileleri ile dayanışma içinde olmak amacıyla, bu yıl "Umudun Sesi" projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Sanofi'nin nadir hastalıklar, MS, immünoloji ve onkoloji hematoloji gibi özel tedavi alanlarına odaklanan iş birimi Sanofi Genzyme tarafından hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Umudun Sesi" projesiyle Sanofi'nin, MS hastalarının mücadelelerinden ve cesaretlerinden ilham alarak MS'e umut dolu bir pencereden baktığı ifade edildi.

Açıklamada, MS hastalığı konusunda hastalar, hasta yakınları, hemşireler, hekimler ve tüm toplum düzeyinde farkındalık ve bilgi düzeyinin artmasının önemine inanarak hareket ettiği kaydedilen Sanofi Genzyme'nin, bu proje ile toplumun her kesiminden insanları sosyal medya platformlarında, MS ile mücadele eden hastalara da destek olmak amacı ile kendilerine umut veren şarkıları #umudunsesi etiketi ile paylaşmaya davet ettiğini bildirdi.

Multipl Skleroz - MS Nedir?

Multipl Skleroz'un genç erişkinlerde görülen, genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyreden, merkezi sinir sistemini (beyin ve omurilik) tutan bir hastalık olduğuna dikkati çekilen açıklamada, genel kabule göre bağışıklık sistemini etkileyerek sinir hücrelerinde ve miyelin denen sinir hücresi kılıfında hasar oluşturan bir mekanizmaya sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyin ve omuriliği etkilediği için çok çeşitli nörolojik belirtilere yol açabilen MS'e bağlı yakınmalar "MS atağı"denilen durumlarda ortaya çıkıp daha sonra iyileşebileceği gibi, bir kısmı uzun dönemde kalıcı olabiliyor.3 Merkezi sinir sistemi hastalığı olan, beyin ve omuriliğin birçok alanını etkileyen MS, görme bulanıklığı, çift görme, görüntünün kayması gibi görme bozuklukları, kol ve bacaklarda güçsüzlük, yürümede dengesizlik, bir veya iki elde titreme, uyuşma, idrar yapamama ya da kaçırma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Genellikle 20-40 yaş arasında başlayan ve kadınlarda 2-3 kat daha sık görülen MS, genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyrediyor. Sanofi Genzyme'ın "Umudun Sesi" projesi; MS hastalığının bulaşıcı bir hastalık olması, tamamen genetik geçişli algılanması gibi toplumda mevcut gerçek dışı algılar konusunda da önemli bir farkındalık sağlıyor; MS'li birey ve nöroloji uzmanı arasında sıkı bir iş birliği gerektiren hastalıkta sosyal, ailesel ve toplumsal desteğin önemine vurgu yapılıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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