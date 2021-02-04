"Dünya kötü bir noktaya geldi, kapitalizmde düzenleme şart"

Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, kapitalizmin çıkmazlarını ve yeniden yapılanma ihtiyacını masaya yatırdı. Prof. Dr. Alkin, Amerika'da GameStop hissesinde yaşananlara dikkat çekerek, "Küçük balığın büyük balığı yediği tezi palavra olarak kaldı" dedi. Dr. Mahfi Eğilmez ise 1990'larda Washington Uzlaşısı kapsamında yapılan düzenlemelerin dünyayı kötü bir noktaya getirdiğini belirtti ve "Bir düzenleme şart ama bu düzenlemeleri yapması gerekenler bu tartışmayı başlatanlar mı, orası tartışmalı" yorumunda bulundu.

Altınbaş Üniversitesi'nin gelenekselleşen Çarşamba Buluşmaları, internet üzerinden çevrim içi programlarla devam ediyor. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez'in katılımıyla gerçekleşen Ekonomi Söyleşileri bu hafta, 'The Great Reset': Kapitalist Sistemin Ateşle İmtihanı' başlığıyla düzenlendi.

"BİR OPERASYON YAPILMIŞ OLABİLİR"

Dünya piyasalarında kargaşa yaratan New York borsasındaki GameStop hissesini yorumlayan Prof. Dr. Emre Alkin, "Reddit üzerinden heyecanlanarak bir ateş yakmaya çalışan Y ve Z Kuşağı'ndan yatırımcılara başka güçler de karışarak bir operasyon yapmış olabilir. Reddit'tekilerin GameStop'ta açığa satış yapanları bilmeleri mümkün değil. Bu da içeriden bilgi sızdıranların olduğunu gösteriyor" dedi.

Yatırım bankası JP Morgan ve diğer hedge fonların GameStop'daki gelişmeleri şikayet ettiğini belirten Prof. Dr. Alkin, Amerika'da sermaye piyasalarını denetlemekle ilgili kurumun, "Burada manipülasyon yok" değerlendirmesi yaptığını hatırlattı.

KAPİTALİZM 'RESET' TARTIŞMALARI

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Dr. Mahfi Eğilmez ise "Kapitalizme reset atma veya büyük sıfırlama olarak adlandırılan konunun epey zamandır gündemde olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Bunu formüle eden kişi, Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Klaus Schwab. Küresel kriz ve Kovid-19 salgını sonrasında kapitalizmin mevcut haliyle devam edemeyeceği, bir şekilde sıfırlanması ve yeniden başlaması gerektiğini savunuyorlar. IMF benzeri bir kurumun bütün bu sistemi organize etmesini istiyorlar."

Kapitalizmin bugünkü durumundan Batı dünyasının da rahatsız olduğunu belirten Dr. Eğilmez, "Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonrasında yeni bir düzenin ortaya çıktığı, eski düzenle devam edilemeyeceği tezi var. Gerçekten de izlenen para politikaları dünyanın her yerini etkiliyor" dedi.

Kapitalizmin sıfırlanmasının bir dünya diktatörlüğüne, bir hegemon devlete yol açmadan nasıl yapılacağı sorusunun tartışıldığını ifade eden Dr. Eğilmez şunları söyledi:

"1990'larda Washington Uzlaşısı kapsamında getirilen kurallar, yapılan düzenlemeler dünyayı kötü bir noktaya getirdi. Bir düzenleme şart ama bu düzenlemeleri yapması gerekenler bu tartışmayı başlatanlar mı, orası tartışmalı."

"FİNANSAL BALON PATLARSA DÜNYADA BÜYÜK KRİZ OLABİLİR"

Panelde konuşan Prof. Dr. Işın Çelebi ise dünyada bir finansal balon bulunduğunu ve patlaması durumunda 1929'dan daha büyük bir kriz olabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Hisse senedi fiyatlarında köpük oluştu. Bunun da etkisiyle dolar milyarderi olanlar milyarlarına milyar katıyorlar. Çalışan kesimin ücret gelirlerinde büyük bir kayıp var. Dünya Ekonomik Forumu'ndan Klaus Schwab, değişim ihtiyacını seslendirmekle görevlendirildi. Böyle bir dünya düzeni varken reset lafı palavra. Schwab, İsviçre'nin bir kayak kasabasında dolar milyarderleriyle toplantılar yapıyor. Oysa müthiş bir eşitsizlik var. Emeğin içinde bulunduğu durum büyük bir eşitsizlik doğuruyor. Ücret gelirleri geçen yıl 3.3 trilyon dolar kayba uğramış. Emeğe değer veren, baskıcı değil, insanları destekleyen bir düzene ihtiyaç var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı