Dünya koronavirüs tablosu! 23 Nisan Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 23 Nisan Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 23 Nisan Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 23 Nisan 2021 Cuma günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 23 Nisan Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

23 NİSAN CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

23 Nisan 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 145.474.704(145 milyon 474 bin yedi yüz dört) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

23 NİSAN CUMA 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 23 Nisan Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

23 NİSAN CUMA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

17 Mart günü dünya genelinde Covid-19 'dan 7.683 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.855 .

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 3.088.483 olmuştur.

23 NİSAN CUMA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +150.053yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 123.767.178

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.619.043

Durumu kritik hasta sayısı : 110.164

DÜNYA GENELİNDE MART AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

31 Mart vaka sayısı : 519.915

30 Mart vaka sayısı : 442.018

29 Mart vaka sayısı : 532.040

28 Mart vaka sayısı : 636.291

27 Mart vaka sayısı : 614.489

26 Mart vaka sayısı : 620.219

25 Mart vaka sayısı : 586.071

24 Mart vaka sayısı : 491.182

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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