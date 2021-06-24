Dünya kayısı başkentinde hasat dönemi başladı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli sayılı ürünlerinden biri olan Malatya kayısısında hasat dönemi bereketli başladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli sayılı ürünlerinden biri olan Malatya kayısısında hasat dönemi bereketli başladı. Bu yıl kalite olarak verimli bir yılın beklendiği Malatya'da, toplanan yaş kayısılar önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa ve birçok dünya ülkesinde raflarda yerini alacak.

Toplamda 100'ün üzerinde ülkeye yapılan ihracat ile kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve Malatyalı çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan kayısı da hasat dönemi başladı. Şuan düşük rakımlı bölgelerde başlayan hasat, yaklaşık 40 günlük süreçte tamamlanacak. Kentte 50 bin çiftçinin de geçim kaynağı olan AB tescilli Malatya kayısısının hasadı için 40 binin üzerinde mevsimlik işçi de kentte gelerek bahçelerde çalışmalara başladı.

Battalgazi ilçesinde devam eden hasat sürecini yerinde takip eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hasadın şuan ova diye adlandırdıkları 700'lü rakımlı bölgelerde devam ettiğini söyledi. Şuanda hasadı yapılan yaş kayısıların ihracatının da başladığını ifade eden Özcan, önümüzdeki Pazartesi itibariyle de Avrupa ve birçok dünya ülkesinde tüketicinin damak tadına sunulacağını aktardı.

Son 3 yıla baktıklarında kayısı rekoltesinde ciddi anlamda bir gerileme söz konusu olduğunu dile getiren Özcan, "Bunun sebebi iklimsel değişikliklerden kaynaklanan sorunlar. Ama üründe de ciddi bir kalite ön plana çıkıyor. Özellikle şuanda sahadaki ağaçlarda üründeki kaliteyi görebiliyorsunuz. Bu kaliteli üretimimizi hızlı bir şekilde ürünü daldan indirip hızlı şekilde fabrikalarda, sanayi bölgelerinden ambalajlanarak dünyanın dört bir yanına ihraç edeceğiz" dedi.

50'e yakın ülkeye yapılan yaş kayısı ihracatında bu yıl hedeflerinin 20 bin ton yaş kayısı olduğunu da dile getiren Özcan, ilk ihracat tırının ise 2 gün önce yola çıktığını söyledi. Dünya kayısı başkenti Malatya'da kuru kayısıda elde ettikleri başarıyı yaş kayısı ihracatında da başarmak ve Malatya'nın dünyadaki liderliğini taçlandırmak istediklerini kaydeden Başkan Özcan, "Yaş kayısı ihracatında karşılaştığımız sorun ve sıkıntıları ortadan kaldırarak elimizden gelen bütün gayreti gösterip dünyanın değişik bölgelerine yaş kayış ihracatını sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da kayısı hasadı döneminin bu yıl verimli geçmesini umut ettiklerini de dile getiren Özcan, bu dönemde konsantre diye tabir edilen meyve suyu için kullanılan kayısılarında alımlarının başladığını aktardı. Geçen yıl konsantre kayısının kilosunun 2 TL'den fabrikalarca alındığını da anımsatan Özcan, bu yıl bu alımların en az 3,5 TL'den yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu saate kadar yaş ve kuru kayısı da rekoltenin henüz açıklanmadığını da ifade eden Özcan, bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kayısı rekoltesinin kamuoyu ile paylaşması gerektiğini dile getirdi. Yıl boyu ihracat serüveninin en önemli yol göstericisinin tahmini rekolte olduğunu da kaydeden Özcan, "Bir an önce bu belirsizliği ortadan kaldırılması ve kayısıda oluşan bu istikrarın devam etmesi adına rekoltenin açıklanmasının yetkililerden rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı