19.08.2019 16:40

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu bünyesindeki kadın çalışan oranının yüzde 45 civarında olduğunu, en kısa sürede bunu yüzde 50'lere ulaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kınık, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletlerin (BM) Bağdat'taki merkezinin 19 Ağustos 2003'te saldırıya uğraması sonucu 22 çalışanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

BM tarafından bugünün Dünya İnsani Yardım Günü ilan edildiğini belirten Kınık, bu yıl temanın "Kadın İnsani Yardım Çalışanları" olarak belirlendiğini kaydetti.

Dünyada yaklaşık 130 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu, bunun karşılanabilmesi için yıllık yaklaşık 25 milyar dolarlık fon gerektiğini bildiren Kınık, ancak bunun sadece yüzde 40'ının karşılanabildiğine işaret etti.

"Krizlerin ortalama çözülme süresi 9 yıla çıktı"

Kınık, her yıl yaklaşık 80 milyon kişinin çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda bırakıldığına dikkati çekerek, "Doğal afetler yıllık ortalama 350 milyon kişiyi etkiliyor, milyarlarca dolarlık hasara yol açıyor. Gıda güvensizliği artıyor, krizler cinsiyet eşitsizliğini artırıyor. Kızlar, erkek çocuklara göre 2,5 kat daha fazla etkileniyor. İnsani krizler günümüzde daha çok insanı daha uzun süreler etkiliyor. Krizlerin ortalama çözülme süreleri 9 yıla çıkmış bulunuyor. Yemen'de 24 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılay'ın da içinde bulunduğu insani yardım örgütlerinin, büyük insani krizlerle başa çıkmakta zorlandığını vurgulayan Kınık, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonuna mensup 191 ülkenin ulusal derneklerinin, dünya çapında yaklaşık 14 milyon çalışan ve gönüllüsüyle geçen yıl 32 milyon ihtiyaç sahibine el uzattığını kaydetti.

Dünyadaki insani krizlerin arttığına değinen Kınık, bunlardan etkilenen insan sayısı çoğalırken krizlere insani müdahale için gerekli fonların aynı oranda artmadığına işaret etti.

Türkiye'nin de Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, bunun için 30 milyar dolardan fazla harcamayı ulusal bütçeden karşıladığını belirten Kınık, "Tüm bu olumsuz tablonun ortaya çıkardığı acıları dindirmek için insani yardım çalışanları büyük fedakarlıkla görev yapmaktadır. Karşı karşıya kaldıkları risklerin yanı sıra insani yardım çalışanları sıkça saldırılara da uğramakta, ya hayatlarını kaybetmekte ya da yaralanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım çalışanları arasında kadınların önemli yer tuttuğunu vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:

"Bu yılın temasının 'kadın çalışanlar' olarak belirlenmesi özellikle önemlidir. Kızılay'da 3 bin 104 kadın çalışma arkadaşımız görev yapmaktadır. Bu Kızılay çalışanlarının yaklaşık yüzde 45'i anlamına gelmektedir. Kızılaycı kadınlar, görev aldıkları tüm afetlerde ve diğer insani krizlerde, yardıma ihtiyaç duyan kişilere anne şefkatiyle yaklaşmakta ve yaralarını sarmaktadır. 151 yıldır insani yardım çalışmalarına güç veren tüm kadın çalışanlarımıza ve gönüllülerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum."

Kadın yönetici sayısı artırılacak

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Avrupa Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kınık, mesajında şunları kaydetti:

"Federasyonumuz bünyesindeki kadın çalışan oranımız yüzde 45 civarındadır. Amacımız en kısa sürede bu oranı yüzde 50'lere ulaştırmaktır. Federasyonumuzun yönetimindeki kadın oranı sadece yüzde 17 seviyesindedir. Bu oranın da hızla yukarı çekilmesi gerekmektedir. Biz biliyoruz ki kadınlar kararlı ve uzlaşmacı kişilikleriyle birçok sorunun çözümünde daha iyi sonuçlar almaktadır."

Kaynak: AA