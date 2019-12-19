Dünya Göz Hastanesi kimin? Dünya Göz Hastanesi nerede? Dünya Göz Hastanesi ne zaman kuruldu?
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DÜNYA GÖZ HASTANESİ KİMİN?
Dünyagöz Hastaneler Grubu İstanbul merkezli holding kuruluşudur. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Eray Kapıçıoğlu yapmaktadır. Türkiyenin ilk branş hastanesidir. Şirket klinik, poliklinik ve ameliyathane sistemlerine sahiptir.
1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz Hastaneler Grubu, gözün tüm branşlarında göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlar için 500 farklı tedavi yöntemiyle göz sağlığı hizmeti veriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler Grubu, günde 8000 poliklinik ve 1000 ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 28 ayrı noktada sağlık hizmeti veriyor.
Dünyagöz; teknolojisi, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 250 kişilik medikal kadrosu, 2000 personeli ile kısa sürede dünyanın medikal referans merkezi haline geldi.
Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep'te olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında Almanya'nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan'ın Tiflis, Azerbaycan'ın Bakü, Hollanda'nın Amsterdam ve Nijmegen şehirlerinde, Kırgızistan'ın Bişkek ve Kosova'nın Priştine olmak üzere 8 ayrı noktada hizmet vermektedir. Dünyagöz yurt dışındaki yatırımlarına aynı hızla devam edecek olup 2019'da İzmir'deki yeni merkezi ile birlikte daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefliyor. Türkiye'de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 147 ayrı yabancı ülkeden yılda ortalama 80 bin hastaya hizmet vererek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Başarı Belgesi'yle ödüllendirilen Dünyagöz 2019 da yurt dışında gerçekleştireceği yeni atılımlarıyla sağlık turizmi hacmini büyütmeyi hedefliyor.
Holdingin temelleri 1996 yılında İstanbul'da Levent'de atılmıştır. 2001'de Kadıköy ve Etiler şubeleri açıldı. Dünyagözün Türkiye'de 21, yurtdışında ise 26 hastanesi mevcuttur. Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep'te 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında Almanya'nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan'ın Tiflis, Azerbaycan'ın Bakü, Hollanda'nın Amsterdam ve Nijmegen şehirlerinde, Kırgızistan'ın Bişkek ve Kosova'nın Priştine olmak üzere 8 ayrı noktada hizmet vermektedir.] 12 Mayıs 2009'da, Dünyagöz Hastaneler Grubu'nun 30 milyon dolarlık yatırımı ile dünyada en büyük göz hastanesi olan Dünyagöz Ankara Hastanesi yaptırılmış hizmete açılmıştır.
DÜNYA GÖZ HASTANESİ NE ZAMAN KURULDU?
Dünya Göz Hastanesi 1996 yılında kurulmuştur.
DÜNYA GÖZ HASTANESİ NEREDE?
DÜNYA GÖZ HASTANESİ YURT İÇİ MERKEZLERİ:
İstanbul - Etiler
İstanbul - Ataköy
İstanbul - Altunizade
İstanbul - Bağcılar
İstanbul - Beylikdüzü
İstanbul - Feneryolu
İstanbul - Pendik
İstanbul - Sultanbeyli
Adana
Ankara - Tunus
Ankara - Keçiören
Ankara - Sincan
Antalya
Bursa
Konya
Sakarya
Samsun
Tekirdağ - Çorlu
DÜNYA GÖZ HASTANESİ YURT İÇİ DIŞI MERKEZLERİ:
Hollanda - Amsterdam
Bakü
Almanya - Frankfurt
Almanya - Köln
Gürcistan - Tiflis