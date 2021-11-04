Dünya genelindeki çip sıkıntısından Nintendo'da etkilendi

Küresel çip kıtlığı teknolojinin tüm alanlarında dalgalanıyor ve elektronikteki tıkanıklığı yakın bir süreçte de hafiflemeyecek gibi görünüyor.

Nintendo'nun ürettiği Switch sayısını daha da azalttığını ve orijinal proje sayısından yüzde 20 oranında az üretildiğini açıkladı. Nintendo, Mart 2022 tarihine kadar sadece 24 milyon adet üretebilecek.

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Nintendo, başlangıçta planladığı 30 milyon Switch'i üretmek yerine, Mayıs ayında yatırımcılara verdiği 25,5 milyondan daha az olan Mart ayı sonuna kadar 24 milyon adetlik bir sayıya çıkacak. Kısa bir acıkama yapan Nintendo Sözcüsü, yarı iletken sıkıntısının farkında olduklarını ve üretimi üzerindeki etkiyi değerlendirdiklerini söyledi.

Switch Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %37'lik bir düşüş yaşadı. Covid-19 salgının ortasında insanlar evde kalırken meşgul olmanın yollarını ararken Switch'e olan talep hızla arttı. Switch, 2019'dan 2021'in başına kadar ABD'de en çok satan konsol olarak yer aldı.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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