Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı
02.08.2020 08:41 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:44

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 18 milyon 23 bin 614'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 764 bin 318 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (2 milyon 708 bin 876), Hindistan (1 milyon 751 bin 919), Rusya (845 bin 443), Güney Afrika (503 bin 290), Meksika (434 bin 193), Peru (422 bin 183), Şili (357 bin 658), İspanya (335 bin 602), İran (306 bin 752), Kolombiya (306 bin 181), İngiltere (303 bin 952), Pakistan (279 bin 146), Suudi Arabistan (277 bin 478), İtalya (247 bin 832) ve Bangladeş (239 bin 860).

Türkiye'de vaka sayısı 231 bin 869'a ulaştı.

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Almanya (211 bin 77), Arjantin (196 bin 543), Fransa (187 bin 919), Irak (126 bin 704), Kanada (116 bin 599), Katar (110 bin 911) ve Endonezya (109 bin 936)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 688 bin 949 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 11 milyon 332 bin 80 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 2 bin 585 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

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