23.08.2019 21:46

Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 kategoride final hakkı elde ederken, 2 de Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Baturalp Ünlü, Bora Gülşen, Yiğit Aslan ve Berke Saka'dan oluşan 4x200 metre serbest bayrak takımı, 7.26.65'lik dereceyle yarışı 7. tamamladı ve final hakkı elde etti. Milliler, bu dereceleriyle 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Şampiyonada 200 metre kurbağalamada Demirkan Demir, 2.13.63'lük derecesiyle 6., Beril Böcekler de 400 metre serbestte 4.10.55'lik derecesiyle 4. olarak finale kaldı.

Merve Tuncel ise 400 metre serbestte 4.15.43'lük derecesiyle 14 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Aleyna Özkan 50 metre kelebekte 27.04'lük derecesiyle 10., Baturalp Ünlü, Bora Gülşen, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan 4x100 metre serbest karışık bayrak takımı ise 3.33.07'lik dereceleriyle 8. sırayı aldı.

Kaynak: AA