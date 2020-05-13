Dünya Çiftçiler Günü İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çakırlar, mesajında, tarımın dünya üzerindeki tüm ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının tarımın önemini açıkça ortaya koyduğunu aktaran Çakırlar, "Açlık ve gıdaya erişim gibi problemleri ile karşı karşıya kalabileceklerini düşünen insanlar yaşadıkları toplumda tarım hakkında bilinçlenmeye ve üretimin önemi açısından üreticilere katkı sunulması gerektiğine karşı duyarlı olmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Tarım sektörünün her zaman desteklenmesi gereken bir sektör olduğunu belirten Çakırlar, şunları kaydetti:

"Dünyada bir çok ülke koronavirüs sebebiyle tarım ürünlerine ihracat yasakları getirmekte ve tarımda büyük desteklemeler ile üretime teşvik çalışmalarını gün geçtikçe arttırmaktadır. Pandemi haline gelen koronavirüsün etkileri sonucunda gıda milliyetçiliğinin artmaya devam edeceği de muhtemel gözükmektedir.

Ülkemizin bulunduğu jeopolitik konum, iklim koşulları, biyoçeşitlilik ve geçmişten gelen tarım kültürü neticesinde tarım sektörü için büyük bir potansiyel kaynağı olduğumuz gözle görülür bir şekilde ortadayken ülkemizde yıllardır mevcut iktidarın ithalata dayalı politikalar izlemesi sonucunda tarım alanları gün geçtikte erimiş,

bir hayli verimli olan topraklarımızda kendi kendimize yetemez hale gelinmiştir. SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısında 2008 ile bugün arasında yüzde 40 azalma yaşanmıştır. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü büyük fedakarlıklar göstererek emeğiyle toprağı yoğuran üreten ve üretmeye çalışan çiftçilerimizin günü kutlu olsun."

Kaynak: AA