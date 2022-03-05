Dünya bu haberi konuşuyor! Abramovich, aşiret ağasıyla Chelsea'nin satışını görüşmek için Türkiye'ye geldi

İngiliz basınından Daily Maily'in özel haberiyle yer yerinden oynadı. Daily Mail'e göre; Roman Abramovich, Chelsea'nin satış işlemlerini gerçekleştirmek için 48.7 milyon sterlinlik lüks gemisiyle Moskova'dan İstanbul'a geldi. Ardından Ankara'ya uçtu. Abramovich'in seyahat detaylarına dair bilgiler paylaşıldı. Haberin devamında ise Muhsin Bayrak ve ailesi, iş hayatıyla ilgili bilgi aktarıldı.

"SERVETİ 8 MİLYAR STERLİN"

Haberde Bitlisli aşiret lideri Muhsin Bayrak için, "8 milyar sterlinlik serveti var. Chelsea için 3 milyar sterlinlik teklif yaptı. Türk bayrağını Londra'da dalgalandırmak istiyor. Abramovich'le yaptığı görüşmede imza aşamasına geldiklerini söyledi" ifadeleri yer aldı.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Bitlis merkezli 'Mutki Aşireti'nin lideri. Yurt çapında 500 bini aştığı belirtilen nüfusu ile Mutki Aşireti, ülkenin en kalabalık aşiretlerinden biri olarak biliniyor. 90'lı yıllarda doğuda yaşanan terör sebebiyle köylerinden göç etmek zorunda bırakılan Bayrak ailesi, Mutki aşiretine mensup. Aşiretin lideri Muhsin Bayrak, 12 kişi stationwagon bir arabanın içinde üst üste geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı.

Muhsin Bayrak "Aşireti Kurumsallaştıran Ağa" kimliği ile tanınıyor. Büyük aile sanayiden otomotive ve matbaacılığa, inşaattan, bioenerji ve kozmetiğe kadar pek çok alanda bulunan yatırımları AB Grup Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.