Dünya Bankası: Kovid-19'un emtia piyasasındaki etkisi en ağır enerji fiyatlarında hissediliyor
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Dünya Bankası: Kovid-19'un emtia piyasasındaki etkisi en ağır enerji fiyatlarında hissediliyor

22.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:58
Dünya Bankası: Kovid-19'un emtia piyasasındaki etkisi en ağır enerji fiyatlarında hissediliyor

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok enerji fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtialarının fiyat endeksinde bu yıl yüzde 32,7'lik azalış olmasının beklendiğini bildirdi.

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok enerji fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtialarının fiyat endeksinde bu yıl yüzde 32,7'lik azalış olmasının beklendiğini bildirdi.

Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısını, "Emtia şokunun sürekliliği" başlığıyla yayımlandı.

Raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle yıl başında yaşanan sert düşüşlerin ardından yılın üçüncü çeyreğinde neredeyse tüm emtia fiyatlarının toparlandığı bildirildi.

Metal ve tarımsal emtiaların salgın kaynaklı kayıplarını telafi ettiğine işaret edilen raporda, enerji fiyatlarının ise bir miktar toparlanmaya rağmen gelecek yıl da salgın öncesi seviyelerin altında kalmasının beklendiği ifade edildi.

Temel risk salgının süresi

Raporda, ham petrol fiyatlarının, arz kesintileriyle desteklenerek nisan ayındaki en düşük seviyelerin iki katına çıktığı, ancak fiyatların salgın öncesi dönemdeki seviyelerin altında olduğu kaydedildi.

Çin sanayisinde beklenenden hızlı gerçekleşen iyileşmeyle metal fiyatlarının hızla toparlandığı belirtilen raporda, bazı gıda fiyatlarının da yükseldiği aktarıldı.

Raporda, salgının en çok enerji fiyatları üzerinde etkili olduğu vurgulanarak, mart ve nisandaki düşüşün ardından enerji fiyatlarının ham petrol fiyatlarının etkisiyle kısmi bir toparlanma yaşadığı kaydedildi.

Düşük petrol talebinin 2021'den sonra da devam etmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekilen raporda, salgının süresinin fiyat tahminlerine yönelik temel riski oluşturduğunu vurgulandı.

Petrol fiyatında bu yıl yüzde 33,2'lik düşüş tahmini

Raporda, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyat endeksinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 32,7 düşeceği, tarım ürünleri gibi enerji dışı emtia fiyatlarından oluşan endeksin ise yüzde 1,1 artmasının beklendiği ifade edildi.

Emtia fiyatlarının 2021'de ılımlı bir şekilde artacağı öngörülen raporda, enerji emtia fiyat endeksinin gelecek yıl yüzde 9,3, enerji dışı emtia fiyat endeksinin de yüzde 1,7 artacağı tahminine yer verildi.

Raporda, ham petrolün varil fiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 33,2 azalarak ortalama 41 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülürken, ham petrolün varil fiyatının 2021'de ise yüzde 7,3 artışla ortalama 44 dolara ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Altın fiyatında artış beklentisi

Metal ve mineral fiyat endeksinde de bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,1'lik azalması beklenen raporda, değerli metallerin fiyat endeksinin ise yüzde 27,3 artacağı öngörüldü.

Raporda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 27,5 artacağı, 2021'de ise yüzde 2 azalacağı tahmini de yer aldı.

Tarımsal ürünlerin fiyat endeksinin ise bu yıl yüzde 2,8 artması beklenen raporda, ancak gıda güvenliğine ilişkin endişelerin birçok gelişmekte olan ülkede devam ettiğine dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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