"Dünü bilmek, geleceği bilmektir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Dünü bilmek, geleceği bilmektir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun ortaklığında raporlaştırılan ve Büyükşehir Belediyesi'nce kitaplaştırılan 'Kayseri Yeraltı Yapıları' 5'nci ara raporu inceledi.

16.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:01

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun ortaklığında raporlaştırılan ve Büyükşehir Belediyesi'nce kitaplaştırılan 'Kayseri Yeraltı Yapıları' 5'nci ara raporu inceledi. Başkan Büyükkılıç, "Şehirler sadece çağdaş görünümüyle değil, geçmişten getirdiği birikimler ile daha anlamlı ve önemli hale geliyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrimizdeki yer altında bulunan tarihi mirası açığa çıkarmak için hem çalışıyor, hem de bu çalışmaları gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun ortaklığında Kayseri'deki yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik 2013 yılında başlayan çalışmalar raporlar halinde hazırlanıp Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırılıyor. Böyle eşsiz bilgileri geleceğe taşımanın çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Dünü bilmek, geleceği bilmektir ve Kayseri'mizde yer üstü ve yer altı tarihi ile birlikte birlikte bir bütündür. Her zaman söylüyoruz, şehrimiz Türkiye'nin en çok yer altı şehirlerine sahip ve bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin yer altı yapılaşmasını, turizm ekonomisinin hizmetine sunmak ve ileriye de sağlam bilgi sunmak amacıyla 2013 yılından beri yapılan çalışmalarla hazırlanan her raporu kitaplaştırıyoruz. En son sunulan rapor tümüyle Koramaz Vadisi'ne ait. Raporda Koramaz Vadimiz de yapılan çalışmalar, Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar'ı tüm özellikleri ile anlatmış ve yer altı şehrimizi gözler önüne sermiştir. Biz bu berceste bilgilere geçmişten gelen rehberimiz olarak bakıyor, hepsinin kayıtlara geçilmesini de çok önemsiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı 3. Sayfa
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Dünya
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi Dünya
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Spor
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Yunan ekibi Olympiakos Garry Rodrigues'e talip oldu
Yunan ekibi Olympiakos Garry Rodrigues'e talip oldu
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Hatice Çarpar Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Akdeniz
Şu an buradasınız: "Dünü bilmek, geleceği bilmektir" - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 13:45:05. #1.15#
title