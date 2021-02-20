Dün gece gözümüz kulağımız 5 maçtaydı! Maalesef istediğimiz sonuçlar gelmedi, daha da çakılacağız

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Ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimiz, bu hafta Avrupa Ligi'nde mağlup olmadı. Gelecek sezona büyük ihtimalle 16. basamaktan başlayacak Türkiye, ülkeler arasındaki puan farklarının az olması nedeniyle olası kötü sonuçlarda daha da gerilere düşecek.

Bu sezon 5 temsilcimiz de Avrupa'dan çok erken eve kesin dönüş yaparken önümüzdeki yıl puan mücadelesi vereceğimiz beş ülkenin takımları bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi. Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Young Boys (İsviçre), Olympiakos (Yunanistan) rakiplerini yendi. Slavia Prag (Çekya) ve Kızılyıldız (Sırbistan) ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ YILA 16. SIRADAN BAŞLAYACAĞIZ

Son beş yılın ülke puanı toplamı dikkate alınan sıralamada, Türkiye bu sezonu 13. bitirmesine rağmen önümüzdeki yıla 16. sıradan başlayacak. 2016-2017 sezonu puanlarının önemini yitirmesiyle 20.400 puana düşen Türkiye'nin kötü bir Avrupa karnesi durumunda 16. basamağın altına gerileme ihtimali de oldukça yüksek.

İKİ ÜLKE ENSEMİZDE

20.400 puana sahip ülkemizi, Hırvatistan (20.150), Yunanistan (19.800), Çekya (19.700) takip ediyor. Ülkeler arasında puan farkının çok az olmasından dolayı olası bir kötü gidiş bizi daha da aşağılara çekecek. Bu yüzden Avrupa'da mücadele edecek takımlarımıza büyük iş düşecek.