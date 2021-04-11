DSİ baraj gölleriyle Türkiye'nin balık üretimine katkı sağlıyor
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DSİ baraj gölleriyle Türkiye'nin balık üretimine katkı sağlıyor

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
DSİ baraj gölleriyle Türkiye'nin balık üretimine katkı sağlıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, baraj göllerinde de balıkçılık yapılabilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verirken, ticari avcılığa açılan 188 baraj gölünden geçen yıl toplam 13 bin 500 ton su ürünü sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, baraj göllerinde de balıkçılık yapılabilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verirken, ticari avcılığa açılan 188 baraj gölünden geçen yıl toplam 13 bin 500 ton su ürünü sağlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, DSİ yönetimindeki baraj ve göletler balıkçılık faaliyetlerinde de kullanılıyor.

Rezervuarlardaki su ürünleri faaliyetleri kapsamında, ticari avcılık, ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği, göletlerde yetiştiricilik, amatör avcılık ile baraj göllerinin uygun balık türleriyle balıklandırılması yönünde çalışmalar sürdürülüyor. Su ürünleri çalışmaları kapsamında rezervuarların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri belirleniyor. Bu amaçla 2020 yılında su tutma süresini tamamlamış bir baraj gölünde limnolojik etüt (iç su ekosisteminin incelenmesi) çalışmaları gerçekleştirildi.

Yürütülen faaliyetler kapsamında, geçen yıl, İzmir-Ürkmez, Bolu-Gölköy, Elazığ-Keban, Edirne-İpsala, Şanlıurfa-Atatürk Barajı olmak üzere toplam 5 su ürünleri istasyonunda üretilen 17 milyon pullu sazan, 4 milyon şabutla baraj gölleri balıklandırıldı.

Baraj göllerinde kafeslerde balık yetiştiriciliği projelerine ilişkin çalışmalar da yapılarak bugüne kadar 146 baraj gölü üretime açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulamaya geçirilen 537 projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 167 bin ton oldu. Ayrıca baraj göllerinde yarı kontrollü üretim yapılabilmesine de imkan sağlanırken, bugüne kadar 11 rezervuara ilişkin DSİ'nin "uygun" görüşü verildi.

Balıkçılıkta göletlerden de yararlanılıyor

Göletlerin projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliğine açılması çalışmalarına ilişkin bugüne kadar uygun görülen 142 gölette yetiştiricilik uygulama esasları belirlendi. Uygulamaya geçirilen 56 projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 1585 ton oldu.

Avlanabilir stok tespiti ve değerlendirme çalışmaları 2020 yılında 2 baraj gölünde tamamlandı. Bugüne kadar ticari avcılığa açılan 188 baraj gölünden geçen yıl çeşitli türde toplam 13 bin 500 ton su ürünü üretildi.

Öte yandan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında da 2020 yılında üretimi gerçekleştirilen 6 milyon 691 bin sazan, 15 bin granyöz, 20 bin çipura, 65 bin levrek, 1000 lahoz ve 420 bin siraz yavrusu sulara bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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