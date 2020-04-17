DSİ arazisinin Nazilli Belediyesi'ne tahsisi için ilk adım atıldı Nazilli Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait olan arazinin bedelsiz ve süresiz olarak belediyeye tahsisi için başvuruda bulundu.

Nazilli Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait olan arazinin bedelsiz ve süresiz olarak belediyeye tahsisi için başvuruda bulundu.

Yaşanılan süreçte halk sağlığı açısından pazaryerlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, söz konusu arazinin, Altıntaş, Kurtuluş, Pınarbaşı ve Yıldıztepe Mahallelerine hitap eden bir pazar alanı olarak kullanılacağını belirtti.

Kapalı pazaryerlerinde hava sirkülasyonu sonucu virüsün yayılma ihtimalinin mahalle arasında kurulan pazaryerlerine oranla daha düşük olduğunu ifade eden Başkan Özcan, "Modern pazar alanları gerek pazar kurulmadan önce gerekse kurulduktan sonra dezenfekteye ve vatandaşları hastalıklardan koruma amaçlı pandemi kurallarına uygun hale getirmeye daha elverişlidir. Modern pazar alanları, pazarın kurulmadığı günlerde halkın çeşitli sportif ve kültürel aktivitelerini sağlayacak, otopark gereksinimlerini karşılayacaktır. Bu konuda milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza, kamu idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarımız ile bu sürecin hızlanması için katkı koyacak herkese çağrıda bulunuyor ve destek bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA