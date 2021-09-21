Dr. Salih Onur Basat burun estetiğini anlattı

Dr. Salih Onur Basat burun estetiğiyle ilgili aşağıdaki bilgileri aktardı;

BURUN ESTETİĞİ NEDİR?

Çeşitli yöntemler kullanılarak kişinin burnunun daha estetik bir görünüme sahip olması için yapılan müdahalelerin tümüne denir. Hastanın rahatsızlığına, doktorun tercihine ve yine hastanın isteğine bağlı olarak yapılan müdahale değişmektedir. Kimi zaman ameliyat gerekirken kimi zaman dolgu kim zamansa ufak dokunuşlarla burun istenilen görünüme kavuşturulur.

BURUN ESTETİĞİ KİMLERE YAPILIR?

Burun Estetiği, burunlarının görünümünden rahatsız olan hemen her hastaya uygulanabilir. Öncelikle hastanın burnu incelenir ve gerekli tetkikler yapılarak estetik uygulamaya uygun olup olmadığı veya hangi estetik müdahale yapılması gerektiği belirlenir. Kişinin burnu genetik veya yapısal sebeplerle estetik görünmeyeceği gibi çarpma sonuncu deforme olmuş da olabilir. Bu hastaların tümü bize başvurabilirler.

İŞLEM ÖNCESİ NE YAPILMALIDIR?

Daha önceden geçirilmiş bir ameliyat ve benzeri işlemler varsa doktor bilgilendirilmelidir. Yine varsa rutin kullanılan ilaçlar yine doktora söylenmelidir.

İşlemi yapacak olan doktor zaten özellikle işlem öncesine kısa zaman kala dikkat edilmesi gereken hususları hastanın da yapısına bakarak özel olarak hastaya söyleyecektir.

BURUN ESTETİĞİ SONRASI SÜREÇ NASILDIR?

İşlemden sonra hasta yaklaşık bir gün hastanede yattıktan sonra taburcu edilir ve hastaya mümkünse bir hafta dinlenme tavsiye edilir. İyileşmeye bağlı olarak 2-6 ay sonunda burun tam şekline kavuşur.

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