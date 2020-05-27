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Dr. Mahfi Eğilmez Antalya iş dünyası ile buluştu

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın ev sahipliğinde Antalya iş dünyasının temsilcileri ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Dr. Mahfi Eğilmez Antalya iş dünyası ile buluştu
27.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:23

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın ev sahipliğinde Antalya iş dünyasının temsilcileri ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Eğilmez pandemide ikinci bir dalga yaşanmaması halinde Türkiye'nin kriz ortamından 'V' şeklinde çıkabileceğini, bu hızlı toparlanmanın yapısal reformlar ile desteklenip, eğitimden adalete kadar birçok konuda yapısal reformlar hızla hayata geçirilir ise süreçten güçlenerek çıkılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Hazine eski müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın davetlisi olarak bölge sanayicileri ve Antalya iş dünyasının temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı'nın son gününde gerçekleşen söyleşi toplantısına Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, ATSO Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Akın Akıncı, Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İlhami Kaplan, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı M. Aykut Ege, Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı Ferhat Yıldız, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Gülseren Açar, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Dr. Figen Sayın, Alanya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Akın Tabaklar, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeleri Erdim Noyan ve Salih Esen ile birlikte 200'e yakın bölge sanayicisi katıldı.

"Geldi geçti diyemeyeceğimiz bir süreç"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Bahar, korona virüs pandemisinin sektöre yansımaları ile pandemiyle mücadele kapsamında Antalya OSB'de sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Antalya'nın pandemi sürecini çok iyi yönettiğini belirten Bahar, "Bu dönem, 'geldi geçti' diyebileceğimiz bir süreç değildir. Üretimde, sanayide ve enerji alanında ciddi sıkıntılar söz konusudur. Şu an öncelikli ihtiyaç, tüm sektörlerde hasar tespitinin yapılmasıdır. Krediye ulaşmada 3 kamu bankası aracılığıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı limitler tahsis edildi. Ancak bu konuda sektörel adımlar da atılmalı. Avrupa Birliği 2022'ye kadar 240 milyar Euro düşük maliyetli kredi açıkladı. Bu karar, hasarın 3 yıl içinde her ihtiyaç anında devreye girecek çözümler gerektirdiğini gözler önüne seriyor" dedi.

'Yapısal reformlar için son virajdayız' uyarısı yapan Başkan Bahar, "İmalat sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 50 oranında düşürecek yüksek teknolojiye, katma değerli ihracata ve yüksek verimli tarım faaliyetlerine yönelmeliyiz" diyerek verimliliği artırıcı projelere direkt devlet desteği uygulanmasını önderdi.

"Yapısal reformlar"

Pandeminin ekonomik göstergelere yansımalarıyla ilgili bir sunum yapan Eğilmez ise, Antalyalı iş insanlarının sorularını da yanıtladı. Pandemide ikinci dalganın yaşanmaması halinde ekonomide çok hızlı bir toparlanma olacağını ve Türkiye'nin bu krizden çabuk çıkacağını belirten Eğilmez, "Bu tarihteki ilk küresel krizdir. Geçmişteki krizler kapitalizmi etkiliyordu. O dönemlerde kapitalizm henüz tüm dünyayı ele geçirmediği için küresel bir kriz söz konusu olmuyordu ama artık öyle değil. 2008 yılındaki krizde Çin ekonomisi çökecek noktaya gelmedi, sistemi ayakta tuttu ama şu an böyle bir durum yok. Pandemi, 2020 yılında dünya ekonomisinde ciddi sorunlar oluşturacak. Talepte çok ciddi bir geri çekilme söz konusu. En çok etkilenecek olanlar ise Avrupa ülkeleri ile Amerika. Ancak yasaklar ve kısıtlamalar kalktığında herkes normal hayatına, dolayısıyla da alışverişe geri dönecektir. Çünkü insanlar çok sıkıldı. Normalleşme sürecinde, Türkiye'nin geçmiş tecrübeleri nedeniyle hızlı bir toparlanma yaşayacağını ve kriz ortamından 'V' şeklinde bir çıkış yapacağını ön görüyorum. Bu hızlı toparlanma yapısal reformlar ile desteklenir, eğitimden adalete kadar birçok konuda yapısal reformlar hızla hayata geçirilir ise süreçten güçlenerek çıkılabilir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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