DPÜ'de yabancı öğrenci sayısı bin 706'ya ulaştı

16.10.2019 16:19

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, kurumlarında yabancı öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında arttığını söyledi.



Uysal, yaptığı açıklamada, "Şu anki yabancı öğrenci sayımız bin 706. Bu rakam 2018 yılında bin 386 idi. Bu durumda geçen yıla göre yüzde 23 civarında bir artış olmuştur. Yabancı öğrenci sayımızın önümüzdeki yıllarda daha çok artması için çalışmalar hızla devam etmektedir. Yabancı öğrenciler Kütahya için gönüllü birer kültür elçisi durumunda. Bu sebeple yabancı öğrenci sayısının artması Kütahya'nın tanıtımı anlamına geliyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA