DP Genel Başkanı Uysal Mecliste gündemi değerlendirdi Açıklaması

05.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:08

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan kavgaya ilişkin, "Karşı karşıya kaldığımız problemlere yönelik aktörlerden bir ortak payda beklerken böyle bir görüntü, milletimizin vicdanını kanatmıştır." dedi.

Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, İdlib'de çok tahrik edici, provokatif bir eylemle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Hükümetin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uysal, "Bugün nasıl olduk da Soçi'de birlikte irade beyan ettiğimiz, birlikte devriye görevi yaptığımız, S400'ler uğruna Türk ekonomisini dahi risk altına attığımız, enerjiden savunmaya kadar iç içe girdiğimiz Rusya ile sahada çatışan unsurlar haline geldik? En azından bunun, bir öngörüsüzlük olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Hükümetten, İdlib'de 34 askeri kimin şehit ettiğini çok net beyan etmesini beklediklerini dile getiren Uysal, "Uyarmak istiyoruz; devletimiz için kendi adımıza maliyet ödemeye razıyız. Ancak birilerinin yaptığı yanlışların, keyfi tercihlerin bedelini, maliyetini milletimizin ödemesinden de yıldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin siyasi hedefleri konusunda, iç ve dış kamuoyunun hiçbir şekilde bir hayal ve maceraya kapılmaması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Bu acıların akabinde siyaset, kendine sorması gereken soruları sormadığı takdirde, küçük sorunların büyüdüğü, büyük sorunların kronik hale geldiği bir süreci milletimize maliyet olarak bırakırız." dedi.

Türkiye'nin, 4 milyona yakın mülteciyi bağrına basmış olmasına rağmen, 800 kadar mülteciyi ülkelerine kabul etmek için kimi Avrupa ülkelerinin referanduma gittiği dile getiren Uysal, "Türkiye bugün özellikle İdlib'deki krizin azami noktaya çıkmasıyla milyonlarca mültecinin Türkiye sınırına dayanma riskini kabul edemeyeceğini beyan etmiştir. Bu manada AB'nin, kapıların açılmasıyla beraber Yunanistan'a destek için yapılan beyanlarını da acı bir şekilde izliyoruz." diye konuştu.

-Genel Kuruldaki kavga

Uysal, TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan kavgaya ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı büyük meydan okumalar var. Ülke içinde kronikleşmiş meseleleri var. Siyasetin meşru zemini içinde rekabet alanının çok daraldığı ortadadır. Bu da TBMM zeminine yansıyor. İdlib'de bir acıyı yaşamışken, hemen akabinde devletin mekanlarında, Cumhurbaşkanı hüviyetiyle AK Parti Genel Başkanı sayın Erdoğan'ın daha bütünleştirici, daha kucaklaştırıcı mesajlar vermesini beklerken başta ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun şahsından başlayarak verdiği mesajları da kabul etmiyoruz. Sorumluluk duygusuyla siyaset yapan bir çizginin sahibi olarak uyarmak isterim ki karşı karşıya kaldığımız problemlere yönelik aktörlerden bir ortak payda beklerken böyle bir görüntü, milletimizin vicdanını da kanatmıştır."

Kaynak: AA