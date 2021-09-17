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Down sendromlu gençler iş sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Genel

Down sendromlu gençler iş sahibi oldu Bahçelievler'de 'Sempati Sosyal Tesisleri' hizmete açıldı Bahçelievler'de down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı 'Sempati Sosyal Tesisleri' hizmete açıldı.

Down sendromlu gençler iş sahibi oldu

Bahçelievler'de 'Sempati Sosyal Tesisleri' hizmete açıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı 'Sempati Sosyal Tesisleri' hizmete açıldı. Down sendromlu gençler, açılışa gelen davetlilere çay servisi yaptı.

Bahçelievler Belediyesi, down sendromlu gençlerin çalıştığı "Sempati Sosyal Tesisleri" hizmete açtı. Açılış sonrası tesisin down sendromlu çalışanları, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve beraberindeki protokol üyelerine çay servisi yaptı. Bahçelievler Belediye Binası'nın yanında gerçekleşen açılışa Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hizmet ederken onlar sosyalleşecek, aileleri rahatlayacak"

"Sempati Sosyal Tesisleri'nin" bir başka taşeron firma tarafından çalıştırılmayacağını vurgulayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler'de sosyal tesislerimizi yeni açmaya başladık. Bu 4'üncü tesisimiz ama bunu çok daha farklı konsepte yaptık. İşletmeyi belediye olarak biz çalıştıracağız vatandaşlarımıza sadece maliyetlerini alarak kar amacı gütmeden sosyal tesisi sunacağız. 1 liraya çay veriyoruz örneğin. Burada yaptığımız çok farklı bir şey, down sendromlu çocuklarımız çalışacak, burada 7 tane çocuğumuz çalışacak. Bu çocuklarımız vatandaşlara hizmet edecek. Hizmet ederken onlar sosyalleşecek, aileleri rahatlayacak. Vatandaşlarımız da o down sendromlu çocuklarımızdan hizmet alırken mutlu olacak" açıklamasında bulundu.

Sosyal tesiste çalışmaktan mutluluk duyan ve aynı zamanda spor olduğunu da söyleyen 21 yaşındaki Metin Erdem, "Servis yapıyorum, çay, kahve, kurabiye, pasta, tatlı servis ediyorum. Hepsi var. Çok mutluyum. Aynı zamanda burada spor yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

Aylin Galata, "Burası bizim için çok güzel oldu. Açıldığı için, engellilerimiz burada çalıştığı için çok memnunuz. Onlara bir iş yeri açıldı burada. Halk pazarında da bunların bir yeri var çok güzel. Alışverişimizi gidip oradan yapıyoruz. Ayrı bir yerden yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

Açılan tesisle ilgili izlenimlerinin güzel olduğundan bahseden Huriye Kaya, "Şu anda intiba çok güzel, çocuklar da çok iyi. Down sendromlular harika olmuş topluma kazandırılmaları açısından" dedi.

Down sendromlu gençler iş sahibi oldu

Down sendromlu gençler iş sahibi oldu

Down sendromlu gençler iş sahibi oldu

Down sendromlu gençler iş sahibi oldu

Down sendromlu gençler iş sahibi oldu

Down sendromlu gençler iş sahibi oldu

Down sendromlu gençler iş sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri
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