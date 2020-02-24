Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

24.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:15
Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

'ın ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince yürütülen operasyonlarda Çaylı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde durumundan şüphelenerek durdurdukları E.B., F.T., F.E., H.B., S.Y., Y.G., ile S.E.'nin üst aramasında yaptı. Aramada 82 Captogan hap ve uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 7 zanlı adli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA
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