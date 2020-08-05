Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.
05.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:32
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakese Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, saksılara ekili 4 kök Hint keneviri ve bir miktar kurutulmuş esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibi H.E.C. ve Ö.C. daha sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA