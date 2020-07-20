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Dört mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari'de tırmanış keyfi

Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü öncülüğünde dört mevsimin bir arada yaşandığı kentteki dağlara tırmanış yapıldı.

Dört mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari'de tırmanış keyfi
20.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:17

Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü öncülüğünde dört mevsimin bir arada yaşandığı kentteki dağlara tırmanış yapıldı.

Türkiye'nin her yerinden dağcılar, fotoğrafçılar ve doğaseverler Hakkari'ye gelmeye devam ediyor. Dört mevsimin bir arada yaşandığı yaylalarda kamp kuran dağcılar, Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü öncülüğünde tırmanış gerçekleştiriyor. Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, yazın gelişi ile çok sayıda fotoğrafçı, dağcı ve doğaseverin gruplar halinde Hakkari'ye gelerek Berçelan ve Mergan yaylalarında kamp kurduğunu, çevredeki dağlara tırmanış yaptığını söyledi. Tansu, "Gelen dağcılar yaylalarda ve köylerde halkın yoğun misafirperverliği ile karşılaşıyorlar. Yaylalarda yapılan süt, peynir ve yoğurt ikramı, gelen turistleri mutlu ediyor. Cilo Dağları'na, Berçelan Yaylası'na ve Sat Gölleri'ne yoğun ilgi devam ederken, Cilo Reşko zirvesi hariç diğer bölgelere tırmanışlar yapılmaya başlandı. Son olarak İzmir'den gelen İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (İDADİK) üyesi 15 kişilik ekip, Berçelan Yaylası'na kamp kurup Karadağ zirvesine tırmanış yaptı. Berçelan Yaylası bölgesindeki buzul göllerinde yüzen dağcılar, bir sonraki kamplarını Cilo Dağları eteklerinde bulunan Mergan Yaylası'na kurdular. Burada bulunan göçerlerle sohbet eden dağcılar, süt ve ayran ikramı ile karşılaştılar. Ardından milyon yıllık buzullara yürüyüş yapan dağcılar, keşif dolu güzel bir faaliyet gerçekleştirdiler. Hakkari dağlarına faaliyet düzenleyen Cilo Dağcılık Kulübü üyeleri de faaliyet boyunca gelen dağcılara eşlik etti. Hakkari dağları, milyon yıllık buzulları, derin vadi ve kanyonları, alpinist çayırları ve yaylaları itibari ile doğa harikası bir yerdir. Ülkemizin 4 binden yüksek 4 zirve barındıran ve en görkemli dağ kütlelerine sahip ilimizde dağcılık yapmanın zorluklarını ve güzelliklerini yaşıyoruz. Kulüp olarak 2020 yılı yaz başlangıcı ile ilimizde şimdiye kadar 6 ayrı grup dağcı, kelebek fotoğrafçısı, gezgin ve doğasever ağırladık. Bizler aslında ilimizin turizmine ciddi anlamda katkı sağlıyor ve hizmet ediyoruz. Ancak bütün faaliyetleri profesyonel bir çalışma halinde yapıyoruz. Tırmanışlarımızı raporlayıp ilimiz envanterine kazandırıyoruz. Son iki ayda İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Karadeniz bölgesi olmak üzere çeşitli il ve bölgelerden çok sayıda yerli turist ağırladık. Dağlardaki yasakların kalkması, güvenliğin sağlanması ve pandemi sürecinin normale dönmesiyle Hakkari coğrafyasına olan ilgi devam ediyor" şeklinde konuştu.

İDADİK Kulübü Başkanı Yavuz Doğan da, Hakkari dağlarını ve doğasını çok beğendiklerini belirterek, "Hakkari dağları, ülkemizin Alp'leridir. Buzulları, yaylaları ve endemik çeşitliliği ile muhteşem bir yerdir. Biz kulüp olarak ilk defa geliyoruz. Ancak bundan sonra yaz ve kış faaliyetleri ile sık sık gelmeyi planlıyoruz. Hakkari dağlarını ve doğasını bizlere tanıtan ve günlerdir bizleri Hakkari'de ağırlayan Cilo Dağcılık Kulübü'ne ve rehberimiz Hacı Tansu'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İDADİK Kulübü Yöneticisi Ayşe Nalbantsoy ise Hakkari'nin dağları, buzulları ve buzul gölleri ile eşsiz güzellikte olduğunu belirterek, bundan sonra da kulüp olarak sık sık geleceklerini belirtti.

Dağcı Ümit Ünsal Tan da, Hakkari'de ve Hakkari dağlarında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, ülkemizin en önemli dağlarında bulunmanın heyecan verici olduğunu vurguladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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